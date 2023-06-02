Эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться

📷 Фото

Опубликовано: 02.06.2023 12:32 , Обновлено: 02.06.2023

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредил 2 июня о местах, где купаться лучше не стоит.

В ведомстве рассказали, что за неделю их специалисты оценили 350 зон отдыха.

По состоянию на 1 июня, из-за микробиологических рисков, предложено ограничить купание детей в пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске и в деревне Полдужье Кировского района, расположенной на Чигиринском водохранилище.

Кроме того, воздержаться от купания (как детям, так и взрослым) стоит на пляже №5 агрогородка Дукора Пуховичского района.

Также в ведомстве составили интерактивную карту зон рекреации, в отношении которых вынесены предложения ограничению или запрету купания детей, взрослых. Посмотреть ее можно здесь.

Ранее Телегаф писал, при какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах.

При какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах? Озвучили в ОСВОД