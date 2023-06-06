"Не очень-то обнадеживайтесь" - Синоптики рассказали, где в Беларуси пройдут дожди

Опубликовано: 06.06.2023 13:49 , Обновлено: 06.06.2023

Одна из моделей прогноза погоды показала, что 9 и 10 июня в Беларуси пройдут дожди. Правда, не везде. Где их ждать?

Ждать ли дождей?

На прогноз ICON и ECMWF обратил внимание телеграм-канал о погоде в Беларуси@nadvorie.

ECMWF прогнозирует, что “ближайшие хорошие дожди пройдут 9 и 10 июня”. Судя по карте, существенные осадки пройдут только по южной половине страны. Правда, модель ICON обильных дождей не прогнозирует. “Это к тому, чтобы вы не очень-то обнадёживались”, написал автор тг-канале.

Кроме того, телеграм-канал сообщает, что «над нами антициклон «Xamara»», в связи с чем можно ожидать сухую и малооблачную погоду. “У меня все”, написали на это в тг-канале.

Какую погоду спрогнозировал Белгидромет на 7-9 июня

В среду, 7 июня, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по югу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +4..+10 градусов, по югу до +14, днем +24..+29 °С.

В четверг, 8 июня, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменный, местами порывистый. Температура ночью +7..+14 градусов, днем +21..+28 °С.

В пятницу, 9 июня, переменная облачность. Ночью без осадков, а утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменный. Температура ночью +8..+15 градусов, днем +22..+29 °С.

Ранее Телеграф писал о том, что эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться.