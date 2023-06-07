В Украине пожары рядом с Чернобылем приблизились к Беларуси. Что известно?

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Опубликовано: 07.06.2023 11:07 , Обновлено: 07.06.2023

В среду, 7 июня, загорелся украинский лес. От границы с Комаринским лесхозом (Беларусь) очаг разделяет всего около пяти километров.

Что говорят в Минлесхозе?

В Минлесхозе Беларуси заверили, что внимательно следят за обстановкой и готовятся к различным вариантам развития событий.

Кстати, согласно карте того же Минлесхоза, заходить в леса запрещено почти по всей Беларуси. Связано это с высоким уровнем возникновения пожаров.

Что насчет радиационного фона?

Возгорание в лесном массиве произошло недалеко от Чернобыля. Что касается радиационного фона, то согласно данных Республиканского центра гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», по состоянию на 11.05 он был в норме.

Что говорят в Белгидромет?

Метеорологи объявили из-за жары “Красный уровень опасности”. На большей части территории ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

7 июня будет в основном без осадков, лишь днем местами по югу страны пройдут кратковременные дожди. Температура днем до +29 °С.

Кстати, недавно Телеграф писал о том, стоит ли в ближайшие дни ждать в Беларуси дождей:

«Не очень-то обнадеживайтесь» — Синоптики рассказали, где в Беларуси пройдут дожди