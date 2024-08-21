Синоптики предупредили белорусов о "скандинавской свежести" и "тропической" жаре. Когда чем наслаждаться в августе?

Опубликовано: 21.08.2024 17:09 , Обновлено: 21.08.2024

Судя по прогнозам синоптиков, лето пока не собирается уходить из Беларуси. На конец августа специалисты спрогнозировали "тропическую" жару с температурой воздуха до +32°C. В то же время в ближайшие дни белорусам нужно успеть "насладиться скандинавской свежестью".

По информации специалистов Telegram-канала Nadvorie, эта “скандинавская свежесть” застанет Беларусь в четверг и пятницу, 22 и 23 августа . Затем - “шикарные солнечные сухие выходные с температурами +24..+30°C, по юго-западу РБ в воскресенье - до +32°C”, написали в источнике.

А вот какой прогноз на четверг, пятницу и субботу дал Белгидромет. Так, на 22 августа там выписали оранжевый уровень опасности из-за гроз ночью и утром на большей части страны и в Минске, сильных ливней местами и шквалистого усиления ветра порывами 15-20 м/с.

В целом же, на четверг Белгидромет пообещал облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части Беларуси (преимущественно на востоке) пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер в этот день, по информации специалистов, будет умеренный, при грозах - порывистый, ночью и утром местами ожидается шквалистое усиление ветра.

Ночью температура воздуха составит +13 .. +19°С , днем - от +20°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку Республики.

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В пятницу и субботу, 23 и 24 августа, как рассказали в Белгидромете, страна будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, а ночью 23 августа по крайнему северо-востоку сохранится влияние фронтального раздела. На 23 августа синоптики спрогнозировали переменную облачность. В этот день будет преимущественно без осадков, только ночью местами по крайнему северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер в пятницу ожидается переменных направлений от слабого до умеренного, а при грозах - порывистый. А вот какая температура воздуха: ночью - +7..+14°С , днем - +20..+27°С .

В субботу, 24 августа , по прогнозу Белгидромета, осадков не ожидается. В целом, погода в этот день будет малооблачной, а ветер - переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +7°С по юго-восточной части страны до +15°С по западной, днем - от +25 до +31°С .

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В Telegram-канале Nadvorie дали прогноз на начало следующей недели, то есть с 26 августа. Специалисты пообещали “тропическую” жару с температурами +26..+32°C. “Затем следующий погожий антициклон … не заставит себя долго ждать. И последние дни августа и начало сентября вновь могут получиться очень летними”, - спрогнозировали в источнике.

“Последняя неделя августа - на 3-6°C выше нормы”, - добавили там.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что ученые изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ на вопрос о том, почему в последние годы штормы стали чаще, а количество осадков значительно выросло. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

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