Почему в Беларуси в последнее время то засуха, то льет как из ведра? Учёные рассказали, что будет дальше

Опубликовано: 29.07.2024 17:58 , Обновлено: 29.07.2024

В Беларуси лето 2024 года ознаменовалось проливными дождями, да ещё которые сопровождаются сильным ветром. Почему в последние годы шторма стали чаще, а количество осадков значительно выросло? Учёные изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

Оказалось, что тенденция роста осадков наиболее заметна была в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки. И это плохой знак. Без сомнения, теперь дождливая погода сегодня сильно отличается от дождей начала 1900-х годов.

Исследование, проведенное исследователями из Института физики атмосферы (IAP) Китайской академии наук, Университета Китайской академии наук и Метеорологического бюро Великобритании, выявило систематический рост колебаний количества осадков с 1900-х годов, влияющий как в глобальном масштабе, так и региональном.

Но проблема даже не в этом. Возросла изменчивость осадков, что привело к более значительным колебаниям влажности и сухости. Причем суточная изменчивость выросла на 1,2% за 10 лет во всем мире и особенно заметна в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки.

Изменчивость количества осадков связана с непоследовательностью во времени и количестве осадков, что приводит к экстремальным погодным условиям, таким как интенсивные ливни, за которыми следуют продолжительные периоды засухи. Не правда ли, очень знакомо белорусам?

Такая повышенная изменчивость осадков создает новые проблемы для прогнозирования погоды и климата, а также для устойчивости и адаптации общества и экосистем.

Как отметил Кеннет Кункель (Kenneth Kunkel) в статье Александры Витце (Alexandra Witze) для Nature News, “это просто основы физики”. Количество воды, которое может содержаться в атмосфере (и в конечном итоге высвобождаться), увеличивается на 7% с повышением температуры воздуха на каждый градус Цельсия. Учитывая, что в среднем в мире уже потеплело примерно на 1,2 градуса по Цельсию, неудивительно, что и Беларусь почувствовала на себе что такое тропические ливни и шторма.

Исследователи связывают это увеличение в первую очередь с антропогенными выбросами парниковых газов, которые привели к потеплению и повышенной влажности атмосферы. “Даже если атмосферная циркуляция остается неизменной, увеличение влажности приводит к более интенсивным осадкам и большим колебаниям”, - пояснил Чжан Вэнься, ведущий автор исследования.

Ву Пейли, соавтор из Метеорологического бюро Великобритании, подчеркнул, что такая изменчивость угрожает устойчивости инфраструктуры, экономическому развитию, экосистемам.

К сожалению, климатологи уверены, что средняя температура на Земле будет расти. А значит количество влаги в атмосфере также будет увеличиваться. А значит, метеорологам да и простым белорусам следует быть готовым к очень переменчивой и неустойчивой погоде. Долгосрочные прогнозы могут стать менее точными, а проливные дожди все более интенсивными и внезапными. Как и засухи, которые придут на смену осадкам.