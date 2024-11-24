Синоптики предупредили белорусов о резких перепадах температур. Где приходу "тепла Атлантики" помешает антициклон?

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Опубликовано: 24.11.2024 17:47 , Обновлено: 24.11.2024

Декабрь уже вот-вот придет в Беларусь, но, похоже, сразу не принесет с собой сильные морозы. Специалисты спрогнозировали перепады температур из-за контрастных воздушных масс в конце ноября и рассказали, где стоит ждать "тепло Атлантики".

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире программы “Метеогид” на телеканале ОНТ рассказал, что в конце последнего осеннего месяца циклонические вихри разделят Беларусь на два погодных лагеря. Из-за этого и ожидаются резкие перепады температур. По информации Рябова, холоднее всего будет на востоке страны, а вот на запад, наоборот, придет тепло.

“Но такое противостояние двух контрастных воздушных масс будет недолгим, и теплый воздух Атлантики все же займет лидирующие позиции. Будут наблюдаться резкие колебания атмосферного давления, которые неблагоприятны как для здоровых, так и для метеочувствительных людей”, - предупредил специалист.

Вот и в тематическом Telegram-канале “Метеовайб” написали, что наступлению “тепла с Антлантики” на восток Беларуси помешает “гребень обширного антициклона с центром над Монголией”.

“Туда будет поступать более прохладная воздушная масса с континента. Поэтому снежному покрову на востоке республики в ближайшие дни, да и до конца следующей недели ничего не угрожает”, - считают специалисты.

Антициклон, который принесет холод на восток Беларуси

Они поделились подробным прогнозом погоды на понедельник, 25 ноября . Так, по данным “Метеовайба”, небольшие осадки с преобладанием дождя стоит ждать только по северу страны. Они должны начаться при минусовой температуре, поэтому также в северных регионах будет слабый гололед.

И уже 25 ноября можно будет ощутить определенные температурные качели: от -7°С по юго-востоку Беларуси до +2°С на юго-западе ночью, рассказали в “Метеовайбе”. Днем тоже неоднородно: от -2°С по востоку до +7°C по юго-западу.

И специалисты Белгидромета спрогнозировали на 25 ноября температурные качели: ночью - от -9°С по востоку Республики до +1°С, а днем - от -1°С до +8°С по западу. Там также рассказали о теплой воздушной массе атлантического происхождения, которая начнет идти в Беларусь с Западной Европы.

В понедельник, по информации специалистов, погода будет облачной с прояснениями. Но местами, в основном на севере страны, пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, стоит приготовиться к гололедице на отдельных участках дорог.

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Во вторник, 26 ноября , по информации Белгидромета, днем на северо-запад Беларуси переместится фронтальный раздел с Польши. Поэтому ночью будет преимущественно без осадков, а вот днем зонтик с собой при выходе на улицу не помешает: местами, в основном по северо-западу, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах страны водителям и пешеходам стоит приготовиться к слабому туману и гололедице на дорогах.

Температура в этот день тоже ожидается с перепадами: от -6°С по юго-востоку до +3°С ночью и от -2°С тоже в юго-восточных районах до +7°С днем.

В среду, 27 ноября , как рассказали в Белгидромете, сохранится влияние на большей части страны фронтального раздела, который будет медленно смещаться на восток и “терять активность”. Погода в целом ожидается облачной, но и в этот день не обойдется без кратковременных дождей и мокрого снега: ночью на большей части Беларуси, а днем местами.

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А вот какую картину по температуре спрогнозировали на среду в Белгидромете: ночью - от -7°С по юго-востоку до +2°С, днем - от -3°С по юго-востоку до +6°С по юго-западу страны. То есть и здесь заметны перепады.

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