Белорусы поделились кадрами «настоящей зимы» и первых снеговиков, а ЖКХ перевели на усиленный режим

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Опубликовано: 23.11.2024 08:07 , Обновлено: 23.11.2024

В ночь с 22 на 23 ноября юг и восток Беларуси накрыли первые обильные снегопады. Детвора, наконец, дождалась возможности слепить своих первых снеговиков и открыть сезон традиционных зимних развлечений, а соцсети заполонили фото и видео с кадрами "настоящей зимы". Не до веселья лишь работникам ЖКХ - в некоторых городах их оперативно перевели на усиленный режим работы.

Так, судя по фотографиям и видео из соцсетей, снега нападало достаточно, чтобы слепить первых снеговиков, в трёх регионах - Гомельской, Могилёвской и Брестской областях. Некоторые жители этих регионов даже успели расчехлить заждавшиеся своего часа санки и открыть сезон зимних забав.

































TikTok наводнили видео заснеженных улиц Гомеля, Бреста, Могилёва и окрестных райцентров. Авторы некоторых роликов, которые поделились кадрами “настоящей зимы” с теми регионами Беларуси, где снегом пока и не пахнет, судя по выбору музыкального сопровождения уже вовсю настроены встречать Рождество и Новый год.

А вот работникам коммунальных служб пока не до развлечений: власти Гомеля, например, перевели ЖКХ на усиленный режим работы после начала снегопада.

“Сегодня на уборке улиц, тротуаров и магистралей города задействовано 20 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники”, - рассказал в своём официальном Telegram-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Особое внимание работники городских хозслужб пообещали уделить уборке магистральных улиц, по которым идёт общественный транспорт, а также расчистке пешеходных переходов и остановочных пунктов.

























Ранее Telegraf.news рассказал, что на субботу, 23 ноября, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного снега для двух областей страны — Гомельской и Могилёвской. По оценке специалистов тематического канала Nadvorie, к утру здесь “должно нападать порядочно” — от 7 до 10 сантиметров, а наиболее интенсивные снегопады ожидались на крайнем востоке Беларуси.

До 10 сантиметров. Синоптики объявили из-за снегопада оранжевый уровень опасности в двух областях Беларуси