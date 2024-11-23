Десятки посёлков и деревень на Могилёвщине остались без электричества и тепла из-за снегопадов

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Опубликовано: 23.11.2024 10:32 , Обновлено: 23.11.2024

Десятки населенных пунктов Могилёвской области в ночь с 22 на 23 ноября остались без электричества из-за сильных снегопадов. Вышли из строя и две котельные - в Хотимском и Краснопольском районе. Энергетики и областное управление МЧС рассказали подробнее о последствиях непогоды.

Больше всего на этот раз от разгула непогоды досталось жителям четырёх районов:

Климовичского,

Хотимского,

Костюковичского,

Краснопольского.

По данным предприятия “Могилевэнерго”, по состоянию на 8:00 без света оставались ещё 57 населенных пунктов по юго-востоку области. Сотрудники предприятия продолжают вести аварийно-восстановительные работы, а также мониторинг состояния электросетевого оборудования и метеорологической обстановки, поскольку на 23 ноября Белгидромет спрогнозировал региону обильные снегопады.

В свою очередь в областном управлении МЧС рассказали, что помимо частных домов без света этой ночью остались 10 ферм - в Краснопольском, Климовичском и Хотимском районах (семь из них до сих пор обесточены), а также две котельные - в Хотимском и Краснопольском районах.

Кроме того, сотрудникам МЧС за минувшую ночь пришлось четыре раза выезжать на помощь с буксировкой автомобилей, оказавшихся не готовыми к первым снегопадам (Мстиславский, Славгородский, Быховский и Кировский районы). В одном из случаев спасателям также пришлось устранять последствия упавшего под напором сильного ветра дерева (инцидент произошёл в Хотимском районе).

[info_b]На день 23 ноября Белгиромет выписал штормовое предупреждение из-за потенциально опасной гололедицы. Согласно оперативному прогнозу, в субботу небольшой мокрый снег ожидается лишь местами по Републике. Ветер синоптики спрогнозировали западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха, по прогнозу Белгидромета, будет держаться в диапазоне -3..+2°С.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября юг и восток Беларуси накрыли первые обильные снегопады. Детвора, наконец, дождалась возможности слепить своих первых снеговиков и открыть сезон традиционных зимних развлечений, а соцсети заполонили фото и видео с кадрами “настоящей зимы”. Не до веселья лишь работникам ЖКХ — в некоторых городах их оперативно перевели на усиленный режим работы.

Белорусы поделились кадрами «настоящей зимы» и первых снеговиков, а ЖКХ перевели на усиленный режим