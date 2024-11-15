ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?

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Опубликовано: 15.11.2024 09:29 , Обновлено: 15.11.2024

В ночь с 14 на 15 ноября белорусскую столицу накрыл мокрый снег. Из-за потенциально опасной гололедицы на дорогах Белгидромет также объявил на утро 15 ноября жёлтый уровень метеоопасности, а в ГАИ Минска дали ценные рекомендации, посоветовав водителям отказаться от некоторых манёвров.

К утру пятницы, 15 ноября, все соцсети заполонили “снежные” ролики минчан. Некоторые, очевидно, соскучились по зимним забавам и с неподдельным удовольствием лепили первые снежки и спешили снять на видео первые неуверенные снежные хлопья, пока те не превратятся в малоприятную ноябрьскую слякоть под ногами.

Однако правоохранительные органы, исходя из собственного опыта, всеобщего умиления и радости не разделили: МВД и Госавтоинспекция опубликовали свои предупреждения-рекомендации для автомобилистов и пешеходов в связи с первым снегом. Ведомства призвали всех участников дорожного движения “проявлять повышенную осторожность”.

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Так, водителям рекомендовали:

отказаться от резких манёвров: разгонов и торможения,

выдерживать безопасную дистанцию и необходимый в складывающейся на дороге обстановке боковой интервал,

выбирать безопасную скорость.

Поскольку из-за мокрой дороги коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием существенно снижается, тормозной путь увеличивается и легко потерять управление авто. Поэтому в ГАИ посоветовали обязательно пристегиваться самим и следить за тем, чтобы пассажиры также не пренебрегали ремнями безопасности, а особое внимание попросили уделить следующим участкам дорог:

пешеходным переходам,

перекресткам,

закруглениям дорог,

продуваемым участкам.

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Свои рекомендации инспекторы дали и пешеходам. Их, в частности, попросили отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности, а, выходя на дорогу, не забывать об основных правилах безопасности:

начинать переход дороги лишь убедившись, что водители вас заметили и пропускают,

надевать одежду “повышенной видимости” или со световозвращающими элементами,

не пренебрегать фликерами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Брестская ГАИ предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

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