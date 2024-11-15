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ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?

ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?
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В ночь с 14 на 15 ноября белорусскую столицу накрыл мокрый снег. Из-за потенциально опасной гололедицы на дорогах Белгидромет также объявил на утро 15 ноября жёлтый уровень метеоопасности, а в ГАИ Минска дали ценные рекомендации, посоветовав водителям отказаться от некоторых манёвров.

К утру пятницы, 15 ноября, все соцсети заполонили “снежные” ролики минчан. Некоторые, очевидно, соскучились по зимним забавам и с неподдельным удовольствием лепили первые снежки и спешили снять на видео первые неуверенные снежные хлопья, пока те не превратятся в малоприятную ноябрьскую слякоть под ногами.

Однако правоохранительные органы, исходя из собственного опыта, всеобщего умиления и радости не разделили: МВД и Госавтоинспекция опубликовали свои предупреждения-рекомендации для автомобилистов и пешеходов в связи с первым снегом. Ведомства призвали всех участников дорожного движения “проявлять повышенную осторожность”.

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Так, водителям рекомендовали:

  • отказаться от резких манёвров: разгонов и торможения,
  • выдерживать безопасную дистанцию и необходимый в складывающейся на дороге обстановке боковой интервал,
  • выбирать безопасную скорость.

Поскольку из-за мокрой дороги коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием существенно снижается, тормозной путь увеличивается и легко потерять управление авто. Поэтому в ГАИ посоветовали обязательно пристегиваться самим и следить за тем, чтобы пассажиры также не пренебрегали ремнями безопасности, а особое внимание попросили уделить следующим участкам дорог:

  • пешеходным переходам,
  • перекресткам,
  • закруглениям дорог,
  • продуваемым участкам.

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Свои рекомендации инспекторы дали и пешеходам. Их, в частности, попросили отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности, а, выходя на дорогу, не забывать об основных правилах безопасности:

  • начинать переход дороги лишь убедившись, что водители вас заметили и пропускают,
  • надевать одежду “повышенной видимости” или со световозвращающими элементами,
  • не пренебрегать фликерами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Брестская ГАИ предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

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