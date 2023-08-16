Синоптики предупредили белорусов о предстоящих тропических ночах. Что это такое и как подготовиться?

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Опубликовано: 16.08.2023 13:55 , Обновлено: 16.08.2023

В Беларусь пришли так называемые "тропические ночи". Согласно прогнозам Белгидрометцентра, в ближайшие три дня, с 17 по 19 августа, минимальная ночная температура в отдельных районах страны не будет опускаться ниже отметки в +20ºC. Чем спасаться в такую погоду, когда даже ночь не приносит желанной прохлады?

Какие ночи называют тропическими?

Общепризнанного и однозначного определения термина “тропическая ночь” на сегодняшний день не существует. В метеорологическом глоссарии испанской метеорологической службы (AEMET) под этим термином понимаются ночи, когда температура не опускается ниже +20ºC.

Если для средиземноморских стран такие ночи весьма характерны для летнего периода (к примеру, в испанских городах таких за год насчитывается от 20 до 50 и более), то для климата Беларуси такие жаркие ночи не характерны. Тем не менее, с изменением климата они всё чаще фигурируют в прогнозах погоды Белгидромета.

Вот какой была температура по Беларуси в ночь на 16 августа:

Когда белорусам ждать тропические ночи?

Согласно прогнозу Белгиромета, в ближайшие три дня белорусов ждёт очень жаркая погода и даже ночью не будет спасенья от зноя. Причиной тому - очень теплая неустойчивая воздушная масса тропического происхождения. В эти дни в отдельных районах Беларуси днём возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Так, в четверг, 17 августа , температура воздуха ночью опустится лишь до +16..+22°С, а днём столбик термометров покажет +28..+34°С. В пятницу, 18 августа , минимальная ночная температура составит +14..+21°С, а максимальная дневная - +27..+33°С, в субботу, 19 августа , ночью температура опустится лишь до +14..+21°С, днём - поднимется до +25°С по северу и до +33°С по югу страны.

Как спасаться от жары ночью?

Существует множество способов охладиться перед сном, чтобы не изнывать от зноя в тропическую ночь и не ворочаться с бессонницей в мокрой от пота постели. Самый действенный из них - воспользоваться кондиционером или вентилятором. Если ни того, ни другого в вашей квартире нет, можно воспользоваться одним из проверенных лайфхаков:

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А вот открывать окна в тропическую ночь - не самая хорошая идея. Если обычно летом так можно наполнить квартиру ночной прохладой, то в это время, с температурой за +20°С, это лишь усугубит положение.

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Вместо этого можно перед сном застелить постель бельем из хлопка и надеть такое же ночное белье - это уменьшит нагревание тела, тогда как синтетические ткани, наоборот, потоотделение могут увеличить и ухудшить ощущение жары.

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Помогут также прохладные компрессы, которые перед сном можно приложить к затылку и запястьям, чтобы снизить температуру тела или душ перед сном, который также поможет расслабиться. Однако, следует помнить, что холодный душ в жаркую погоду может, наоборот, ещё больше нагреть тело.

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