Синоптики пообещали белорусам возвращение «настоящего лета» с +32°С и грозами. Надолго?

📷 Фото

Опубликовано: 16.06.2024 07:49 , Обновлено: 16.06.2024

Синоптики озвучили прогноз погоды на следующую неделю, 17-23 июня. По их словам, после достаточно прохладного периода с холодными ночами и весьма скромными для июня суточными максимумами в Беларусь, наконец, возвращается "настоящее лето" с тридцатиградусной жарой. Узнали, когда ждать потепления, прекратятся ли ливни с грозами, уже наделавшие беды на уходящей неделе и надолго ли задержится жаркая погода.

Как рассказали авторы Telegram-канала о погоде Nadvorie, в эти выходные на Беларусь начал наступать очередной южный циклон с центром над Крымом. Это из-за него Гомельщину опять накрыли дожди с грозами, но именно тот циклон, по словам специалистов, сулит Беларуси заметное потепление.

“В дальнейшем с продвижением южного циклона на север на территорию республики начнет распространятся более теплая и неустойчивая воздушная масса с юга Европейской территории России. Настоящее лето вновь возвращается”, - заверили специалисты.

Уже к вечеру воскресенья, 16 июня , Черноморский дождливый циклон «Н» сместится на север, а Беларусь окажется “втянута в его циркуляцию”, что означает новую порцию ливней с грозами при температуре воздуха +22..+25°С.

“Поинтереснее погодка будет, когда циклон переместится на север и его центр окажется в районене Брянска, Россия. Это произойдет к полудню понедельника, 17 июня : грозы и ливни на восточной половине страны, местами даже весьма интенсивные”, - рассказали авторы Telegram-канала Nadvorie.

«Сегодня будем тонуть» — В Гомеле дети «оборудовали» пляж рядом с огромной лужей

Продвижение Черноморского циклона «Н» 16 июня 2024 года

По прогнозам специалистов, 16 июня поступление холодного воздуха в Беларусь прекратится и “воздух прогреется до нормы”, а ближе к среде, 19 июня , к западу страны приблизится “волна очень жаркого воздуха”, в результате чего в дневные часы воздух в отдельных районах может прогреться до +29..+32°С .

Волна жары, надвигающаяся на Беларусь

Однако, по мнению специалистов, такая жара в Беларуси не задержится. Такого же мнения придерживается и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. В своём еженедельном прогнозе на телеканале ОНТ он заявил, что лишь в середине следующей недели белорусов ждём жаркая погода, а средняя температура поднимется выше климатической нормы. По его словам, в четверг, 20 июня , температура воздуха может достигать +27…+33°C , в пятницу, 21 июня - до +26…+32°C и только при дождях она будет опускаться на 3-5 градуса ниже.

«Храни всех Господь» — Гомельчане поделились кадрами урагана, который валил деревья и затапливал улицы

“Но рассчитывать на долгий период сухой и устойчивой погоды, увы, не приходится. Атмосферные фронты и неустойчивые влажные воздушные массы по-прежнему будут приносить с собой дожди, грозы и порывистый ветер”, - предупредил Рябов.

По его словам, уже в следующие выходные, 22-23 июня, в Беларусь вернётся переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидаются ночные туманы. Ночная температура при этом будет колебаться в диапазоне +11…+17°C, а дневная в субботу не поднимется выше +21…+27°C по стране, в воскресенье - в диапазоне +20…+27°C.

Вот какой прогноз по средней дневной температуре на неделю озвучил Дмитрий Рябов для белорусских регионов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в середине текущей недели Гомельщину затопило: в регионе выпало рекордное количество осадков и плыло буквально всё — от легковых автомобилей до городских автобусов. Особенно сильно пострадал Ельский район: в результате ливней там подтопило 4 частных жилых дома, 10 подворий и 5 хозпостроек, из-за чего спасателям пришлось временно отселять людей и возводить заградительные дамбы.

В Ельске из-за аномального ливня МЧС начали возводить дамбы и отселять людей из подтопленных домов