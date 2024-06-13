В Ельске из-за аномального ливня МЧС начали возводить дамбы и отселять людей из подтопленных домов

Опубликовано: 13.06.2024 10:54 , Обновлено: 13.06.2024

В середине текущей недели Гомельщину затопило: в регионе выпало рекордное количество осадков и плыло буквально всё — от легковых автомобилей до городских автобусов. Особенно сильно пострадал Ельский район: в результате ливней подтопило 4 частных жилых дома, 10 подворий и 5 хозпостроек. Спасатели устраняют последствия непогоды до сих пор.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что в среду, 12 июня, в результате выпадения обильных осадков ливневыми водами подтопило 4 частных жилых дома, 10 подворий и 5 хозяйственных построек в городе Ельске, что на Гомельщине. При этом трёх жителей, в том числе и 11-летнего ребёнка, временно разместили в местной школе-интернате. Спасатели отметили, что обошлось без пострадавших.

“Работы по противодействию паводку в Ельске, недопущению угрозы жизни граждан не прекращаются и сейчас. Совместно с РОЧС произведено устройство дамбы на улице Заречной и переулке Заречном города Ельска”, сообщил директор КЖЭУП “Ельское” Денис Мацукевич.

Напомним, во вторник после обеда, 11 июня, юго-восток Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — всё это запечатлели на видео горожане.

По информации Гомельского горисполкома, по состоянию на 17:00 скоплений дождевой воды не было, на всех участках дорог движение общественного транспорта осуществлялось в штатном режиме, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/obilnyj-liven-obrushilsja-na-gomel-kommunalnye-sluzhby-operativno-ustranili-podtoplenija-640550-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

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