"Сегодня будем тонуть" — В Гомеле дети "оборудовали" пляж рядом с огромной лужей

🎥 Видео

Опубликовано: 12.06.2024 16:43 , Обновлено: 12.06.2024

Погода в начале лета не перестаёт удивлять своими капризами. За окном то жара, то ливень с грозами и градом. МЧС время от времени напоминает о "неблагоприятных метеорологических явлениях", а белорусы делятся кадрами затопленных улиц, магистралей и даже городских автобусов. Однако во всём нужно искать плюсы, как это сделали гомельские ребятишки: детвора "оборудовала" рядом с огромной лужей импровизированный пляж.

“Класс в том, что дети нашли в этом повод для веселья. Я бы увидел только глубокую лужу. А хотел бы видеть во всём только радостный свет”, — прокомментировал видео один из пользователей соцсетей.

“Сегодня будет ещё круче, по прогнозу 31,4 мм осадков. Это почти половина нормы суммы осадков в июне: 73 мм. А уже за месяц выпало осадков: 59 мм. Сегодня будем тонуть”, — добавил немного пессимизма другой житель Гомельщины.

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Ранее Telegraf.news писал, что во вторник после обеда, 11 июня, юго-восток Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — всё это запечатлели на видео горожане.

«Храни всех Господь» — Гомельчане поделились кадрами урагана, который валил деревья и затапливал улицы