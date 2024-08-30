Синоптики объявили красный уровень опасности сразу на три дня на Гомельщине. А что в других областях?

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Опубликовано: 30.08.2024 14:58 , Обновлено: 30.08.2024

Синоптики Белгидромета скорректировали свой краткосрочный прогноз погоды на грядущие выходные и объявили красный, максимальный уровень опасности в Гомельской области. Всё из-за аномальной для последних дней августа жары. Посмотрели, как будет складываться погодная ситуация в других регионах страны.

Так, согласно прогнозу ведомства, с субботы, 31 августа, по понедельник, 2 сентября, на большей части Гомельской области сформируются условия чрезвычайной пожарной опасности. Специалисты объявили на эти три дня 5 класс горимости в этом регионе. Температура воздуха в эти дни на Гомельщине может достигать +33°С.

По прогнозам синоптиков, только в Гродненской области в ближайшие двое суток ситуация несколько улучшится и оранжевый уровень опасности будет понижен до жёлтого. Впрочем, потенциально опасных гроз и последствий жары (а дневные максимумы там могут доходить до +30°С в ближайшие дни) специалисты не исключили.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 31 августа 2024 года

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На карте штормовых предупреждений, опубликованной МЧС Беларуси, максимальный 5 класс пожарной опасности также указан для Гомельщины, а вот ситуацию в других регионах ведомство оценило несколько иначе, нежели Белгидромет. По оценке МЧС, в трёх регионах - Гродненской, Витебской и Минской областях - уровень опасности в ближайшие три дня дойдёт лишь до жёлтого, а в Брестской и Могилёвской - до оранжевого уровень.

Из-за чрезвычайной пожарной опасности спасатели рекомендовали белорусам не посещать леса, не разводить костры на дачных и садовых участках и проявить предельную внимательность при обращении с огнём, в том числе, при курении.

Карта штормового предупреждения на 31 августа - 2 сентября от МЧС РБ

Отметим, что уже сегодня, 30 августа, по всей Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. На карте Минлесхоза сейчас нет ни одного «зелёного» района, а поскольку ситуация, судя по прогнозам, только ухудшается, тем белорусам, которым в ближайшие выходные захочется отправиться за грибами или ягодами, следует обязательно сверяться с картой, чтобы не «нарваться» на штраф.

[info_b]Актуальную информацию о действующих запретах и ограничениях местные администрации выкладывают на официальных сайтах исполкомов, а также на интерактивной карте Минлесхоза по ссылке. О штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, мы писали здесь.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на 30 августа

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie спрогнозировали, что в первые дни осени, 1–2 сентября, прохладный воздух «попытается прорваться в наш регион, но не далее северо-западных районов». В целом же, исходя из прогнозов двух международных моделей — ECMWF и GFS — специалисты высказали мнение о том, что установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода с дневными максимумами в диапазоне +27..+31°С “продлится как минимум до 7 сентября”.

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