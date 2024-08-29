Синоптики пообещали к выходным пыль из Средней Азии и до +33°С. Когда в Беларусь «попытается прорваться» прохлада?

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Опубликовано: 29.08.2024 11:43 , Обновлено: 29.08.2024

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности из-за аномальной и потенциально опасной жары ещё на сутки. Судя по его краткосрочному прогнозу, она не спадёт вплоть до выходных и первый день осени белорусы встретят в условиях настоящего лета. Посмотрели, к чему ещё готовиться в ближайшие выходные и когда в Беларусь "попытается прорваться" прохладный воздух.

Согласно последним данным Белгидромета, в ближайшие двое суток температура воздуха будет подниматься до “очень высоких” значений во всех регионах страны: в Брестской и Гомельской - до +33°С, Гродненской, Минской и Могилёвской - до +32°С, в Витебской - до +31°С. Минимальные ночные значения также будут держаться в летнем диапазоне — от +11°С до +19°С, в зависимости от региона.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 30 августа 2024 года

В пятницу, 30 августа , синоптики осадков не прогнозировали, а вот в выходные, 31 августа и 1 сентября , погодные условия скорректирует атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Как следствие, утром и днем в субботу в северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, и даже с грозами и порывистым ветром. На воскресенье такую погоду Белгидромет спрогнозировал для всей территории Республики.

В свою очередь специалисты тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie поделились более долгосрочными прогнозами (напомним, они, как правило, не столь точные, как прогнозы на ближайшие сутки-трое, и корректируются по мере изменения метеоусловий). Эксперты пояснили, что в настоящее время погода для Беларуси “формируется” в Средней Азии. Оттуда в эти дни поступает “жаркий, сухой и пыльный воздух”, который, проходя через Прикаспийские степи и территорию восточной Украины, попадает к Беларусь и определяет температурный режим.

Такая циркуляция воздуха, по словам экспертов, сложилась “благодаря обширнейшему антициклону “В” с центром над севером России”.

Исходя из прогнозов двух международных моделей - ECMWF и GFS - они также высказали мнение о том, что установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода с дневными максимумами в диапазоне +27..+31°С “продлится как минимум до 7 сентября ”.

При этом, по их данным, в первые дни осени, 1–2 сентября, прохладный воздух “попытается прорваться в наш регион, но не далее северо-западных районов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты заявили, что установившаяся в Беларуси в конце августа температурная картина сулит некоторым районам страны настоящую засуху в начале сентября. Разница в прогнозируемой синоптиками накопленной сумме осадков на первой неделе сентября между северо-западом страны и юго-востоком отчётливо видна на метеокартах.

«Прогнозируется развитие засухи» — Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится «положительная температурная аномалия»