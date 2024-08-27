"Прогнозируется развитие засухи" - Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится "положительная температурная аномалия"

📷 Фото

Опубликовано: 27.08.2024 16:02 , Обновлено: 27.08.2024

Тёплая воздушная масса, которая продлила белорусам жаркое лето, судя по прогнозам синоптиков, задержится в стране ещё на некоторое время. Из-за аномальной для конца августа жары Белгидромет продлил объявленный накануне оранжевый уровень опасности ещё и на среду. Таким образом, оранжевый уровень жары держится в Беларуси уже пятые сутки подряд. Узнали, как надолго, по мнению специалистов, в стране сохранится такая "положительная температурная аномалия".

Согласно данным Белгидромета, днём в среду, 28 августа, по юго-востоку страны максимальная температура воздуха может достигать +30.. +33°С. В связи с этим в Минской, Могилёвской, Брестской и Гомельской областях сохранили введённый ранее “оранжевый” режим метеоопасности.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 28 августа 2024 года

Из-за того, что жаркая погода держится уже не первый день, местные власти по рекомендации Минлесхоза и МЧС ввели повсеместные ограничения и запреты на посещение лесов. На карте ведомства, по состоянию на 27 августа, не осталось ни одного “зелёного” района, следовательно, перед тем, как отправиться за грибами или ягодами в лес в ближайшие дни белорусам следует обязательно сверяться с картой, чтобы не “нарваться” на штраф.

[info_b]Актуальную информацию о действующих запретах и ограничениях местные администрации выкладывают на официальных сайтах исполкомов, а также на интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза

«Зона повышенной опасности» — Минлесхоз призвал белорусов не ходить в леса ближайшие недели

Как долго продлится жара в Беларуси?

В краткосрочном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня - с 28 по 30 августа - фигурируют максимальные дневные значения температуры воздуха до +33°С . Минимальные ночные значения также будут держаться в летнем диапазоне - от +13°С до +19°С.

Согласно расчётам специалистов из тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, такая жара сохранится как минимум ещё дней 10 - до 5 сентября.

“Над Беларусью будет почти постоянно находиться очень тёплая воздушная масса. Температурная аномалия которой положительная и составит 8–10°”, - пояснили авторы канала и показали наглядную карту.

Специалисты подчеркнули, что такая температурная картина сулит некоторым районам Беларуси настоящую засуху к началу сентября. Увидеть разницу в накопленной сумме осадков в период с 27 августа по утро 5 сентября между северо-западом страны и юго-востоком можно на другой карте.