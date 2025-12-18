Синоптики назвали дату "снежных" изменений в Беларуси. Что ждать в рабочую субботу и короткий выходной?

📷 Фото

Опубликовано: 18.12.2025 14:40 , Обновлено: 18.12.2025

Белгидромет продлил "туманный" прогноз ещё как минимум на три дня, так что выбираться из дома в единственный выходной на этой длинной рабочей неделе белорусам вообще нет смысла. С большой долей вероятности за окном будет всё те же кадры из незабвенного советского мультфильма. И тем не менее, на горизонте (а точнее - в среднесрочных прогнозах синоптиков) уже маячат перспективы "снежных" изменений. Узнали предварительные даты.

По оперативным данным Белгидромета, густые туманы, окутавшие всю страну, не рассеются ещё как минимум три дня - жёлтый уровень опасности для большинства областей продлили до 21:00 воскресенья, 21 декабря . Могилёвщину и Витебщину, по предварительному прогнозу, может “отпустить” на день раньше.

Карта метеоопасностей на 18-21 декабря 2025 года

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, продолжит прыгать от лёгкого минуса до незначительно плюса. Всё это в сочетании с умеренным ветром будет создавать идеальные условия для образования гололедицы, что следует учесть автомобилистам. Если вы в ближайшие дни собираетесь садиться за руль, воспользуйтесь рекомендациями ГАИ и МЧС, чтобы свести к минимуму риск аварии.

ГАИ попросила белорусов воспользоваться корректором фар

Погодную картину на эту пятницу и выходные Белгидромет обрисовал примерно одинаковую. Ночные температуры будут держаться в диапазоне -4..+3°С, в зависимости от региона, днём не сильно теплее - от -1°С до +6°С.

Кратковременные “прояснения” возможны лишь в субботу, но даже в этот день в отдельных районах по северо-западу Беларуси могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье погода будет дождливой повсеместно.

Когда ждать снега?

Авторы Telegram-канала @nadvorie объяснили такую “серую” картину тем, что Беларусь остаётся под влиянием тёплой влажной воздушной массы - именно она даёт нам туманы и температурные колебания “около нуля”.

Однако уже в воскресенье, 21 декабря, по мнению специалистов, начнутся изменения. К этому времени Беларусь окажется в зоне размытого холодного фронта, а затем угодит в тыловую часть циклона.

Сначала это принесёт лишь небольшие осадки - дожди и морось при плюсовой температуре. Но по мере усиления антициклона, расположившегося над Скандинавией, температура воздуха начнёт понижаться, так что уже в понедельник и вторник, 22-23 декабря , специалисты не исключают вероятности выпадения долгожданного многими снежка.

Будет ли в Беларуси на Рождество «зимний вайб» и -10°С? Синоптики поделились «осторожным оптимизмом»

Кстати, синоптики уже озвучили “осторожный предновогодний оптимизм” по поводу возможного снега на зимние праздники. Так что не исключено, что белорусам удастся сэкономить 2 рубля на покупке снега на рынке и удастся-таки получить природный зимний вайб.

На рынке под Минском заметили в продаже «снег на Новый год». Почём?