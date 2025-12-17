ГАИ попросила белорусов воспользоваться корректором фар

Опубликовано: 17.12.2025 08:14 , Обновлено: 17.12.2025

Госавтоинспекция призвала водителей, садящихся за руль в среду, 17 декабря, обязательно воспользоваться функцией корректировки фар. Всё из-за густого тумана, который накрыл всю Беларусь ещё вчера вечером. Узнали, что делать тем, у кого нет такой функции в машине, и как долго Республика будет имитировать Туманный Альбион.

Из-за густого тумана Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности ещё накануне вечером. Опасная для автомобилистов обстановка на дорогах, согласно оперативному прогнозу, на большей части территории страны сохранится как минимум ещё сутки - действие оранжевого уровня опасности продлили до 21:00 17 декабря в четырёх из шести районов Беларуси.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 17.12.2025

Затем, согласно предварительному прогнозу синоптиков, ситуация чуть улучшится, но туманы совсем не спадут - жёлтый уровень из-за этой метеонапасти сохранится как минимум до вечера пятницы, 19 декабря.

Советы водителям в тумане

Поскольку в тумане видимость на дороге резко падает, в ГАИ рекомендовали не только увеличить привычную дистанцию между авто, снизить скорость и выдерживать боковой интервал, но и уделить особое внимание оптике авто.

В лучшей ситуации, разумеется, те, у кого в машине есть специальная функция корректировки угла наклона фар. В этом случае водителям достаточно направить ближний свет под туман, как можно ближе к земле - это поможет несколько улучшить видимость на дороге.

Также водителям посоветовали включать противотуманные фары - как передние, так и задние - вместе с ближним светом. Это сделает ваше авто заметнее для других участников дорожного движения.

А вот про дальний свет фар на время густых туманов лучше забыть - включив его, вы только ухудшите для себя видимость на дороге.

Если же продолжать движение в условиях тумана водителю сложно, в ГАИ рекомендовали вовсе остановиться, а в МЧС призвали совсем отказаться от поездок по городу на личном автотранспорте в такую погоду, когда видимость в тумане снижается до 100-500 метров.

Пешеходам же посоветовали ходить с осторожностью, не торопясь, наступая на всю подошву, поскольку в нынешних погодных условиях велика вероятность гололедицы. Выходя на дорогу, пешеходам обязательно нужно иметь при себе фликер - без него заметить вас в тумане водителю заблаговременно фактически невозможно.

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