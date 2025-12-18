Будет ли в Беларуси на Рождество "зимний вайб" и -10°С? Синоптики поделились "осторожным оптимизмом"

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Опубликовано: 18.12.2025 13:42 , Обновлено: 18.12.2025

Многие белорусы уже смирились с тем, что в этом году Рождество и Новый год опять придётся встречать без снега и морозов. А без них - какое же праздничное настроение, какой зимний вайб? Но в последних среднесрочных прогнозах синоптиков появились первые намёки на то, что ситуация ещё вполне может измениться. Неужели нас всё-таки ждут и настоящие морозы, и даже снежные сугробы?

Авторы Telegram-канала “Метеовайб”, проанализировав данные различных западных прогностических моделей, пришли к выводу, что настоящий зимний сценарий в Беларуси “проигрывается” на следующей неделе всё ярче и озвучили “осторожный предновогодний оптимизм”.

“Начнётся данная пьеса в воскресенье (21 декабря), когда гребень нашего антициклона вытянется на северо-запад, и над Скандинавией образуется новая область высокого давления. Она быстро начнет превращаться в середине следующей недели в мощный антициклональный блок, который заблокирует западный перенос воздушных масс над Европой”, - описали вырисовывающуюся картину погоды специалисты.

В результате в Беларусь начнёт поступать более холодный воздух с севера европейской территории России и к середине недели столбики термометров вполне могут опуститься до показателей в -5..-10°С . Не исключают специалисты и снегопадов - они к нам придут аккурат на католическое Рождество, если умеренная воздушная масса “удачно” сменится на арктическую.

Впрочем, вряд ли рождественский снежок продержится долго, поскольку на смену северо-восточным потокам может придти более теплый воздух из северной Атлантики. Они существенных осадков белорусам не сулят.

Однако специалисты отметили, что пока прогноз на конец года весьма условный - там ожидается более неустойчивый характер погоды, но вероятность сильного потепления в этот период метеорологи считают пока небольшой.

“Ансаблевый прогноз с отрицательной аномалией температурного фона в Европе с 29 декабря по 5 января пока поддерживает осторожный предновогодний оптимизм”, - резюмировали авторы канала, дав белорусам надежду на то, что во время предпраздничного шоппинга удастся сэкономить 2 рубля на покупке снега.

Его, действительно, на днях заметили в продаже на одном из рынков под Минском. На ценнике указано, что снег (самый настоящий, никакой химической имитации!) - белорусского производства, а цена - ни много ни мало 2 рубля за кило.

На рынке под Минском заметили в продаже «снег на Новый год». Почём?