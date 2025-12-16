На рынке под Минском заметили в продаже «снег на Новый год». Почём?

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Опубликовано: 16.12.2025 10:10 , Обновлено: 16.12.2025

На одном из прилавков на рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском покупатели на днях заметили необычный товар - настоящий снег. Узнали, почём предприимчивые белорусские бизнесмены предлагают закупиться действительно дефицитным в этом сезоне товаром.

Коробку со “снегом на Новый год” заметила в минувшие выходные одна из покупательниц на Таборах и выложила ролик в TikTok. На ценнике указано, что снег - белорусского производства, а цена - ни много ни мало 2 рубля за кило.

Разумеется, всё это не более чем шутка креативного продавца.

“Эта коробочка со снегом подняла настроение не одному десятку людей в эту хмурую погоду. Я старался как мог”, - написал он, отозвавшись в комментариях под роликом.

Отметим, что это неплохой маркетинговый ход - необычный товар не просто заставляет улыбнуться, но и цепляет взгляд покупателей, заставляя задержаться у торговой точки, и поднимает настроение покупателям, располагая их к продавцу с чувством юмора.