Штрафы вырастут? Минприроды Беларуси предложило усилить административную ответственность в одной сфере

Опубликовано: 17.01.2025 09:36 , Обновлено: 11.03.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк анонсировал усиление административной ответственности в 2025 году в одной из сфер, за которую отвечает ведомство. По его словам, министерство внесло свои предложения при подготовке проекта закона "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности".

Как пояснил Масляк, речь идёт об административной ответственности “по отдельным вопросам наведения порядка на земле, требующим особого контроля”, передало госагентство БЕЛТА.

Какие именно штрафы и на сколько могут вырасти для белорусов в 2025 году, министр не уточнил. Тем не менее, он предупредил о том, что сотрудники ведомства в этому году, объявленному годом благоустройства в Беларуси, намерены проводить усиленные мониторинги в поисках несанкционированных свалок, следить за состоянием контейнерных площадок, а также контролировать соблюдение правил эксплуатации объектов захоронения отходов.

По данным, озвученным главой Минприроды, за полтора месяца - с 18 ноября по 31 декабря 2024 года - ведомство провело более 560 контрольных мероприятий. В результате было зафиксировано более 1,3 тыс. нарушений, в том числе:

340 нарушений графика вывоза отходов,

950 случаев несоответствия контейнерных площадок требованиям законодательства.

По данным фактам, по словам Масляка, были выписаны штрафы и официальные предупреждения.

Ещё порядка 4,5 тыс. нарушений были связаны с образованием стихийных свалок. По словам Масляка, виновных также либо оштрафовали, либо выписали предупреждение.

“В 2025 году контрольная деятельность министерства будет усилена”, - предупредил министр.

Какие штрафы за мусор могут сейчас выписать белорусам?

Сегодня “заработать” штраф за мусор белорусы могут и в городе, и в сельской местности, и даже в лесу. Там, в частности, можно попасть в объектив одной их “кочующих” фотоловушек лесхозов. За мусор, брошенный в лесу (статья 16.22 КоАП РБ), белорусам грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 420 рублей сегодня).

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В городе же получить штраф иногда можно, даже если выбрасывать его в контейнер. Речь идёт о строительном и крупногабаритном мусоре, который запрещено оставлять даже на специальных площадках с мусорными контейнерами. За это физическим лицам грозит штраф до 30 базовых величин (то есть 1260 рублей сегодня) по пункту 3 статьи 16.44 КоАП.

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А в некоторых случаях выброшенный в окно мусор (будь то погашенный окурок, банановая кожура или что-то посущественнее) может и вовсе обернуться не только крупным штрафом, но и уголовной ответственности — вплоть до лишения свободы.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 1 декабря 2024 года в Беларуси изменили правила сбора строительного мусора. Согласно новшеству, отходы, которые образовались в процессе ремонта, должны собираться раздельно. Для этого в ведомстве порекомендовали установить контейнеры объёмом от 6 кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

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