«Вплоть до лишения свободы» – В милиции объяснили, какое наказание грозит белорусам за выброшенный в окно мусор

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Опубликовано: 06.06.2023 16:26 , Обновлено: 06.06.2023

Выброшенный в окно мусор, будь то погашенный окурок, банановая кожура или что-то посущественнее - являются правонарушением, согласно белорусскому законодательству. Как пояснила начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД Минска Вероника Богнат, за подобное нарушение белорусам может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность. "Вплоть до лишения свободы", - предупредили в правоохранительных органах.

“Люди часто не задумываются о том, какие последствия может принести банальная шалость или нежелание соблюдать общепринятые правила поведения. Особенно это актуально в отношении детей. Они веселятся, бросая в прохожих с балкона помидоры, яйца или картошку”, - рассказала Богнат в интервью агентству «Минск-Новости».

Как пояснила представитель МВД, выбрасывание любых предметов из окна квартиры милицией расценивается как правонарушение, даже если оно не привело к телесным повреждениям других людей или повреждению чужого имущества.

В этом случае нарушителя могут привлечь по части 3 статьи 16.44 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Максимальное наказание, которое грозит физическим лицам по этой статье - штраф до 30базовых величин ( 1110 рублей сегодня).

Однако, если в результате выброшенного в окно мусора было повреждено чье-то имущество, или кто-то получил телесные повреждения, виновного могут привлечь уже к уголовной ответственности. Квалификация действий нарушителя в этом случае будет зависеть от “фактически наступивших последствий”, то есть его могут привлечь или за хулиганство, или за умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. В последнем случае выброшенный в окно мусор может обернуться реальным тюремным сроком.

Отметим, что уголовная ответственность как за хулиганство, так и за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, согласно белорусскому законодательству, наступает уже с 14-летнего возраста, поэтому в случае с серьёзными последствиями отвечать за выброшенный в окно мусор будут не только совершеннолетние, но и подростки.

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