Штраф – до 1260 рублей. Этот "завирусившийся" гриб теперь нельзя собирать в Беларуси

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Опубликовано: 01.04.2025 12:10 , Обновлено: 01.04.2025

Журналисты Telegraf.news изучили список дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, обновлённый на днях Министерством природы и охраны окружающей среды. Оказалось, что в него в числе прочего попал один вид грибов, который по-настоящему "завирусился" в тематических пабликах белорусских грибников в прошлом сезоне. В Европе его называют "трюфелем на ножке", а опытные грибники считают его одним из самых недооценённых грибов, растущих в Беларуси. Показываем, как выглядит гриб, собирать который теперь нельзя под угрозой крупного штрафа.

Среди 310 видов дикорастущих растений, наделённых охранным статусом в Беларуси, теперь оказался ещё один вид из семейства Лисичковые - Вороночник рожковидный (научное название - Craterellus cornucopioides (L.) Pers). Его причислили к IV категории национальной природоохранной значимости. К ней относятся так называемые “потенциально уязвимые виды” — таксоны имеющие “неблагоприятные тенденции на окружающих территориях или зависимые от осуществляемых мер охраны”.

На фото - Craterellus cornucopioides

Что за Вороночник рожковидный?

О вороночнике рожковидном многие неопытные грибники, вероятнее всего, могли узнать только из СМИ. Всё дело в его звучном народном названии - “трубы смерти” . Внешне же эти грибы вряд ли привлекут внимание большинства любителей тихой охоты - выглядят они не очень эстетично, поэтому, встретив их в лесу, многие принимают этот гриб за сгнившую поганку или другой, наверняка ядовитый вид и обходят его стороной.

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В силу этой объективной причины белорусский профессиональный грибник Александр Горбацевич называет Craterellus cornucopioides одним из самых недооценённых грибов, произрастающих в Беларуси. Ведь на самом деле эта чёрная лисичка вполне съедобна, более того, во всем мире она считается деликатесом.

Шеф-повара включают его в сезонные меню, строят на нем дегустационные сеты и выступают с блюдами из него на конгрессах и форумах. По словам тех, кто лично пробовал эти грибы, они обладают глубоким вкусом с сильными фруктово-ореховыми нотами, который сильнее раскрывается при термообработке. А у сушеных чёрных лисичек, по словам знающих людей, есть легкие нотки черного трюфеля в аромате.

В наших широтах этот гриб активно растёт с августа по сентябрь на почве во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах, хотя наткнуться на отдельные экземпляры чёрной лисички можно уже в июле. В прошлом грибном сезоне их в наших лесах также встречали достаточно часто.

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За какие ещё виды можно получить штраф в Беларуси?

Однако теперь сбор вороночника рожковидного в Беларуси под запретом. Тем, у кого в корзинке окажется этот гриб после прогулки по лесу, грозит административное наказание: максимальный штраф — от 20 до 30 базовых величин , то есть от 840 до 1260 рублей сейчас.

Впрочем, это не единственный краснокрижный гриб, о котором следует помнить белорусским грибникам, отправляясь в лес. Под запретом в наших широтах также лисичка серая . Это “двойник” чёрной лисички, который имеет отличительные особенности. Шляпки обоих грибов идентичны, однако если взглянуть под шляпку, то можно обнаружить отличительный признак — наличие пластинок. В серой лисичке они есть, а вот у чёрной поверхность под шляпкой просто имеет «лёгкие велюровые волны».

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Ранее Telegraf.news рассказывал и о других краснокнижных грибах, которые встречаются в белорусских лесах. Впрочем, большинство из них выглядит так, что встретив их в лесу, у вас точно не возникнет сомнений в том, что перед вами - редкая редкость, на которую лучше всего просто смотреть со стороны, в крайнем случае - сфотографировать, но уж точно не стоит срывать.

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