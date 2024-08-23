Штраф за сбор - до 1200 рублей. Грибники нашли на Гродненщине заячью капусту

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Опубликовано: 23.08.2024 18:38 , Обновлено: 23.08.2024

Грибники нашли в лесу в Гродненском районе гриб спарассис кудрявый (Sparassis crispa). Это по-научному, а в народе его называют заячьей капустой. Узнали, можно ли есть этот гриб.

Название обусловлено внешним видом гриба: он напоминает кочан капусты. Этот спарассис кудрявый нашли около деревни Рыбница Гродненского района, передал портал NewGrodno.by.

Растет заячья капуста с августа по октябрь, иногда с конца июля. В отличие от обычных грибов, у плодового тела спарассиса кудрявого нет шляпки и ножки. Это гриб-паразит, который вызывает гниение корней и древесины. В основном растет на корнях, у основания стволов деревьев, реже на свежих пнях в хвойных и хвойно-широколиственных лесах.

Спарассис кудрявый съедобен только в молодом возрасте, подходит для приготовления супов, жарки и сушки. К слову, молодые грибы отличаются беловатой окраской, потом заячья капуста желтеет, а в зрелом состоянии становится буроватых оттенков.

[info_b]Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Также этот гриб используется в народной медицине. Однако белорусским грибникам срывать заячью капусту не стоит: гриб занесен в Красную книгу РБ.

[info_b]За сбор или уничтожение краснокнижного вида физлицо может получить штраф от 20 до 30 базовых величин (от 800 до 1200 рублей) по части 1 статье 16.8 КоАП Беларуси. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Национальной академии наук (НАН) Беларуси сообщили, что их ученые нашли в Нарочанском национальном парке такие грибы, как головач гигантский из семейства шампиньоновых, фиолетовый паутинник и еще розовый трутовик. Узнали, можно ли употреблять их в пищу.

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