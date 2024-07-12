Санэпидслужба ограничила купание на 28 пляжах по всей Беларуси. А где ограничения сняли?
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обновил информацию о результатах постоянного мониторинга состояния зон отдыха на белорусских водоемах. В результате к выходным, на которые синоптики передали аномально жаркую погоду, ограничения и запреты на купание ввели на 28 пляжах страны. Посмотрели, где купаться запретили вовсе. а на каких двух пляжах, наоборот, отменили введённые ранее ограничения.
За прошлую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали в общей сложности 364 зоны отдыха и проверили 939 водных проб. Из них 41 не прошла проверку по гигиеническим нормативам.
Полные запреты на купание детей и взрослых, а также занятия водными видами спорта ввели на следующих пляжах:
- Полоцк (место отдыха на левом берегу Западной Двины),
- Новополоцк (зоны рекреации на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции по ул.Парковая, 1А),
- Гомель(пляжи Каскад-1 и Каскад-2),
- Светлогорск (пляж на Березине),
- г.п.Паричи (пляж на Березине) Гомельской области,
- в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул.Речной п.Чёнки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»),
- г.п. Большая Берестовица Гродненской области,
- Могилев (городской пляж на Днепре, зона рекреации на пруду Броды),
- Могилевский район (пляж на Днепре в аг.Полыковичи),
- г.п.Дрибин (на участке реки Проня ниже автомобильного моста),
- Шкловский район (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники).
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Приостановили купание детей и взрослых :
- на двух пляжах Ляховичского района Брестской области (на реке Ведьма в Ляховичах, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головинцы),
- на городском пляже Речицы на Днепре,
- на пляже лесопарка «Урочище Лососно» на Немане в Гродно,
- на Святом озере в Могилеве.
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Ограничения для детей также действуют на следующих пляжах:
- на пляжах №№5, 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды» в Минске,
- в Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища),
- в Жлобине (пляж на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»),
- в Рогачёве (центральный городской пляж на Днепре),
- на водохранилище в аг. Вильчицы Могилевского района,
- водохранилище Рудея в районе аг.Горбовичи Чаусского района,
- на пруду «Запольский» вблизи аг.Рясно Дрибинского района.
Одновременно с этим сразу в двух зонах отдыха ограничения на купание сняли:
- в пляжной зоне реки Вызенка в г.п.Красная Слобода Солигорского района Минской области;
- в зоне отдыха на пруду «Верхний» в Горках Могилевской области.
[info_b]Напомним, места с действующими ограничениями на купание, можно отследить на интерактивной карте по ссылке. [/info_b]
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