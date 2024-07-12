Санэпидслужба ограничила купание на 28 пляжах по всей Беларуси. А где ограничения сняли?

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Опубликовано: 12.07.2024 17:00 , Обновлено: 12.07.2024

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обновил информацию о результатах постоянного мониторинга состояния зон отдыха на белорусских водоемах. В результате к выходным, на которые синоптики передали аномально жаркую погоду, ограничения и запреты на купание ввели на 28 пляжах страны. Посмотрели, где купаться запретили вовсе. а на каких двух пляжах, наоборот, отменили введённые ранее ограничения.

За прошлую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали в общей сложности 364 зоны отдыха и проверили 939 водных проб. Из них 41 не прошла проверку по гигиеническим нормативам.

Полные запреты на купание детей и взрослых, а также занятия водными видами спорта ввели на следующих пляжах:

Полоцк (место отдыха на левом берегу Западной Двины),

Новополоцк (зоны рекреации на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции по ул.Парковая, 1А),

Гомель(пляжи Каскад-1 и Каскад-2),

Светлогорск (пляж на Березине),

г.п.Паричи (пляж на Березине) Гомельской области,

в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул.Речной п.Чёнки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»),

г.п. Большая Берестовица Гродненской области,

Могилев (городской пляж на Днепре, зона рекреации на пруду Броды),

Могилевский район (пляж на Днепре в аг.Полыковичи),

г.п.Дрибин (на участке реки Проня ниже автомобильного моста),

Шкловский район (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники).

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Приостановили купание детей и взрослых :

на двух пляжах Ляховичского района Брестской области (на реке Ведьма в Ляховичах, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головинцы),

на городском пляже Речицы на Днепре,

на пляже лесопарка «Урочище Лососно» на Немане в Гродно,

на Святом озере в Могилеве.

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Ограничения для детей также действуют на следующих пляжах:

на пляжах №№5, 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды» в Минске,

в Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища),

в Жлобине (пляж на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»),

в Рогачёве (центральный городской пляж на Днепре),

на водохранилище в аг. Вильчицы Могилевского района,

водохранилище Рудея в районе аг.Горбовичи Чаусского района,

на пруду «Запольский» вблизи аг.Рясно Дрибинского района.

Одновременно с этим сразу в двух зонах отдыха ограничения на купание сняли:

в пляжной зоне реки Вызенка в г.п.Красная Слобода Солигорского района Минской области;

в зоне отдыха на пруду «Верхний» в Горках Могилевской области.

[info_b]Напомним, места с действующими ограничениями на купание, можно отследить на интерактивной карте по ссылке. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на летнее время милиция крупных городов, таких как Гомель, Гродно, Минск организует периодические мероприятия “по обеспечению безопасности отдыха” на городских пляжах. Для этого патрульных “вооружили” квадрокоптерами — для большего охвата территории в ходе рейдов.

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