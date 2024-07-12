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Санэпидслужба ограничила купание на 28 пляжах по всей Беларуси. А где ограничения сняли?

Санэпидслужба ограничила купание на 28 пляжах по всей Беларуси. А где ограничения сняли?
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обновил информацию о результатах постоянного мониторинга состояния зон отдыха на белорусских водоемах. В результате к выходным, на которые синоптики передали аномально жаркую погоду, ограничения и запреты на купание ввели на 28 пляжах страны. Посмотрели, где купаться запретили вовсе. а на каких двух пляжах, наоборот, отменили введённые ранее ограничения.

За прошлую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали в общей сложности 364 зоны отдыха и проверили 939 водных проб. Из них 41 не прошла проверку по гигиеническим нормативам.

Полные запреты на купание детей и взрослых, а также занятия водными видами спорта ввели на следующих пляжах:

  • Полоцк (место отдыха на левом берегу Западной Двины),
  • Новополоцк (зоны рекреации на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции по ул.Парковая, 1А),
  • Гомель(пляжи Каскад-1 и Каскад-2),
  • Светлогорск (пляж на Березине),
  • г.п.Паричи (пляж на Березине) Гомельской области,
  • в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул.Речной п.Чёнки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»),
  • г.п. Большая Берестовица Гродненской области,
  • Могилев (городской пляж на Днепре, зона рекреации на пруду Броды),
  • Могилевский район (пляж на Днепре в аг.Полыковичи),
  • г.п.Дрибин (на участке реки Проня ниже автомобильного моста),
  • Шкловский район (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники).

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Приостановили купание детей и взрослых :

  • на двух пляжах Ляховичского района Брестской области (на реке Ведьма в Ляховичах, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головинцы),
  • на городском пляже Речицы на Днепре,
  • на пляже лесопарка «Урочище Лососно» на Немане в Гродно,
  • на Святом озере в Могилеве.

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Ограничения для детей также действуют на следующих пляжах:

  • на пляжах №№5, 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды» в Минске,
  • в Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища),
  • в Жлобине (пляж на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»),
  • в Рогачёве (центральный городской пляж на Днепре),
  • на водохранилище в аг. Вильчицы Могилевского района,
  • водохранилище Рудея в районе аг.Горбовичи Чаусского района,
  • на пруду «Запольский» вблизи аг.Рясно Дрибинского района.

Одновременно с этим сразу в двух зонах отдыха ограничения на купание сняли:

  • в пляжной зоне реки Вызенка в г.п.Красная Слобода Солигорского района Минской области;
  • в зоне отдыха на пруду «Верхний» в Горках Могилевской области.

[info_b]Напомним, места с действующими ограничениями на купание, можно отследить на интерактивной карте по ссылке. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на летнее время милиция крупных городов, таких как Гомель, Гродно, Минск организует периодические мероприятия “по обеспечению безопасности отдыха” на городских пляжах. Для этого патрульных “вооружили” квадрокоптерами — для большего охвата территории в ходе рейдов.

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