Синоптики повысили до максимального уровень метеоопасности в четырёх областях Беларуси

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Опубликовано: 12.07.2024 14:09 , Обновлено: 13.07.2024

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на субботу, 13 июля, подняв уровень опасности из-за жары до максимального, красного уровня, в четырёх из шести регионах Беларуси. В двух других регионах на этот день объявлен оранжевый уровень по жаре. Посмотрели, о каких ещё неблагоприятных явлениях предупредили белорусов синоптики.

[info_b]Красный уровень синоптики объявляют в случаях, когда погода ожидается “очень опасная” и возникает вероятность крупных разрушений и катастроф из-за разгула стихии.[/info_b]

Согласно прогнозу Белгидромета, днём 13 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет отметок в +35.. +37°С. В Минске дневные максимумы спрогнозировали на уровне +35°С. В связи с этим красный уровень опасности объявили в:

Минской,

Могилёвской,

Гомельской,

Брестской областях.

Карта метеопредупреждений Белгидромета на 12 июля

Помимо жары потенциальную опасность в этот день во всех областях, кроме Гомельской, будут представлять также грозы, а жителям Витебщины следует также поостеречься потенциально опасных туманов.

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