В Гомеле милиция запустила квадрокоптеры и ввела "усиленные меры" на пляжах

Опубликовано: 05.07.2024 11:21 , Обновлено: 05.07.2024

Гомельская милиция организовала очередные плановые мероприятия "по обеспечению безопасности отдыха" на городских пляжах. Для этого патрульных "вооружили" квадрокоптерами - для большего охвата территории в ходе рейдов. Их пообещали проводить "на регулярной основе".

“Учитывая складывающую обстановку, сотрудники милиции предпринимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной безопасности людей”, - сообщили 5 июля в УВД Гомельского облисполкома.

Там пояснили, что решили организовать рейды по местам отдыха у воды “для предупреждения несчастных случаев”. В рейдах задействовали как сотрудников милиции, так и работников ОСВОД. Квадрокоптеры же в Гомеле на пляжах используют уже не первый год.

“Его возможности (длительность полёта до восьми километров, высота до 100 метров) позволяют охватить большую территорию для наблюдения”, - пояснили цель использования этого “спецсредства” в милиции.

Командир роты патрульно-постовой службы милиции Центрального РОВД Гомеля Максим Пикуза отметил, что избежать наказания за несоблюдение правил безопасности на пляжах не получится, в том числе - просто списать всё на “незнание” правил.

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“На каждом пляже на стендах расположены красочные памятки, дежурят спасатели, сотрудники МЧС, патрулируют сотрудники ОВД, которые не считают зазорным лишний раз напомнить горожанам о них, рассказывают, чем опасно купание в запрещенных местах, почему туда нельзя пускать детей и тем более купаться в состоянии алкогольного опьянения”, - рассказал патрульный.

[info_b]Напомним, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов, согласно ст. 24.42 КоАП Беларуси, можно получить штраф от 1 до 3 базовых величин (от 40 до 120 рублей), за разведение костров в запрещенных местах — штраф до 12 базовых (до 480 рублей), за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах — до восьми базовых (до 320 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, где в Беларуси можно покупаться без риска «заработать» штраф. Для этого можно воспользоваться интерактивной картой, составленной МЧС Беларуси ещё в начале купального сезона.

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