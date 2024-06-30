Разница в 18 градусов между Гродно и Гомелем. Синоптики спрогнозировали "контрастное" начало июля. Кому готовиться к граду?

Опубликовано: 30.06.2024 11:54 , Обновлено: 30.06.2024

Синоптики спрогнозировали белорусам контрастное начало июля. Из-за холодного атмосферного фронта, который принесёт в страну более прохладный, влажный воздух, разница максимальных дневных температур в один из дней на предстоящей неделе между Гродненской и Гомельской областями составит 18 градусов, а к отдельных районах прогремят грозы с ливнями. Узнали, надолго ли задержится этот холодный фронт в Беларуси.

Согласно прогнозу Белгидромета, в понедельник, 1 июля , погоду в стране будут определять фронтальные разделы, которые постепенно смещаются с юго-запада Европы. Западным регионам страны синоптики пообещали ночные грозы, а днём - кратковременные дожди для большей части страны. При грозах, по словам специалистов, возможен сильный порывистый ветер.

А вот температура в этот день останется предельно высокой, как и в эти выходные - до +36°С синоптики спрогнозировали жителям Гомельской области, остальной части страны - в диапазоне +27..+34°С. Ночь также не принесёт особого облегчения - от +16 до +23°С.

Судя по прогнозу, объявленный на сегодня оранжевый уровень опасности из-за жары придётся продлить ещё на сутки.

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Активное поступление более прохладных воздушных масс синоптики спрогнозировали на вторник, 2 июля . Из-за влияния малоподвижного контрастного фронтального раздела в этот день разница температурного фона между Гродненской и Гомельской областями ожидается разительной: дневные максимумы будут колебаться от +17°С по западу Беларуси до +35°С по юго-востоку. Ночью температура, как ожидается, будет оставаться в пределах +16..+23°С.

Одновременно с этим на большей части территории страны синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозами и сильным порывистым ветром, местами, возможно, с градом.

Малоактивные атмосферные фронты и влажные неустойчивые воздушные массы сохранят свой влияние и в среду, 3 июля , рассказал в эфире гостелеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Вероятность кратковременных дождей, по его словам, сохранится, ночные температуры опустятся до более комфортного диапазона +11.. +17°C, а днём - до +19.. +24°C.

Аналогичную погодную ситуацию Рябов спрогнозировал и на четверг и пятницу, 4 и 5 июля: кратковременные дожди, слабые утренние туманы, ночные температуры от +12 до +17°C и не выше +25…+29°C днём.

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А вот уже к выходным, по словам Рябова, на территорию Беларуси вновь начнут поступать более теплые воздушные массы, из-за которых максимальные дневные температуры вновь устремятся вверх и 6-7 июля достигнут значений +25…+30°C в субботу и +29…+32°C в воскресенье.

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