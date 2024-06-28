Эпидемиологи ограничили купание на 13 пляжах в трёх областях Беларуси. А где ввели запреты?

Опубликовано: 28.06.2024 12:32 , Обновлено: 28.06.2024

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опубликовал свежие данные мониторинга состояния зон отдыха на белорусских водоемах. За неделю список пляжей, на которых санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует купаться, разросся до 13 пунктов. На некоторых пляжах специалисты и вовсе купаться запретили. Посмотрели, куда лучше не ездить в предстоящие жаркие выходные.

Так, за прошлую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали в общей сложности 364 белорусских пляжа, взяв на исследование 877 проб воды. Из них 21 проба не прошла проверку по гигиеническим нормативам, что вынудило ведомство ограничить купание на 13 пляжах в трех областях страны. При этом на некоторых пляжах ограничения, действовавшие до сих пор, наоборот, сняли.

Так, в Гомельском районе ввели запреты в трех зонах отдыха:

на набережной Сожа,

в районе улицы Речной посёлка Чёнки,

в районе садоводческого товарищества «Скиток-2».

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Там запретили купаться и детям, и взрослым, а также заниматься водными видами спорта.

Дополнительно ограничили купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха “Приднепровский” на реке Днепр в Жлобине.

В Могилевской области запреты на купание для детей и взрослых, а также на занятия водными видами спорта действуют на следующих пляжах:

на пруду Броды в Могилеве,

в зоне рекреации на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района,

на участке речки Проня вблизи городского посёлка Дрибин.

Также на время приостановили купание детей и взрослых на Святом озере в Могилеве и ввели ограничения на для детей следующих пляжах:

на городском пляже Могилева на Днепре,

в зонах рекреации Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района,

на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района,

в месте отдыха на реке Ослевка вблизи базы отдыха “Глухариный ток” Белыничского района.

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Запретов в Минской области эпидемиологи не вводили, но приостановили купание детей и взрослых в пляжной зоне на реке Вызенка в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района.

Одновременно с этим повторные пробы воды, взятые в трёх зонах отдыха Солигорского района, позволили эпидемиологам снять введённые ранее ограничения. Теперь купаться разрешили:

на пляжных зонах в деревне Саковичи,

на “Старом пляже” и пляже санатория “Березка” Солигорского водохранилища.

[info_b]Напомним, места с действующими ограничениями на купание, можно отследить на интерактивной карте по ссылке. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, имеют ли право белорусы прогуливаться со своими четвероногими питомцами по общественному пляжу и купаться вместе с ними в водоёме наравне с другими отдыхающими.

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