Брестский исполком попросил горожан выйти на улицы с вёдрами. Что случилось?

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Опубликовано: 28.06.2024 16:50 , Обновлено: 28.06.2024

Городские власти обратились к жителям Бреста с необычной просьбой - выйти на улицы с вёдрами и полить молодые деревья и кустарники, до которых порой просто не добирается спецтехника. Помощь городским коммунальным службам потребовалась из-за аномальной жары, которая на этой неделе накрыла Беларусь.

Информация об экологической акции “Полей дерево” с первыми фотоотчётами появилась 28 июня в официальном Тelegram-канале Брестского городского исполнительного комитета.

“Жара аномальная. Долгое время не было осадков и, по прогнозам, не будет еще столько же. Не везде коммунальные службы могут поливать молодые деревья при помощи техники. Где машина не пройдет нужно носить воду ведрами. Поэтому помощь жителей — большое подспорье”, - пояснили в горисполкоме.

Администрация города призвала “сделать свой вклад” в озеленение Бреста как трудовые коллективы местных предприятий и организаций, так и инициативных граждан.

Ранее Telegraf.news сообщил, что приближающийся к Беларуси холодный фронт из Польши не принесёт белорусам прохлады на долгий период. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник страна вновь окажется в тёплом секторе циклона “Н”, а температура - подняться до +32..+35°С.

Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, который прервёт «африканскую» жару. А когда вернётся +35°С?