Сколько продлится "африканская" жара в Беларуси? Синоптики и спасатели объявили оранжевый уровень опасности из-за +33°C и гроз

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Опубликовано: 26.06.2024 15:25 , Обновлено: 26.06.2024

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды для всей территории Беларуси на ближайшие два дня - 27 и 28 июня. По их прогнозам, в отдельных районах воздух прогреется до +33°C. Узнали, надолго ли пришла в Беларусь такая "африканская" жара и когда ждать очередную порцию ливней с грозами.

По данным Белгидрометцентра, в ближайшие два дня в дневные часы воздух во многих районах страны, включая столицу, прогреется до +30 +32°С. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям опубликовали свои рекомендации для организаций и населения.

Спасатели, в частности, рекомендовали белорусам не выходит на улицу под прямые лучи солнца в часы его пиковой активности - с 12:00 до 16:00 - из-за высокого риска получить тепловой удар. Это следует учитывать в том числе тем, кто пожелает освежиться в водоёмах страны.

Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, такая жара в ближайшие три дня будет только накаляться, так, что средняя ночная температура по стране будет постепенно повышаться: если в ночь на четверг, 27 июня, она будет колебаться в диапазоне от +11°С до +19°С, то уже к пятнице, 29 июня , ночная температура составит в среднем +14..+21°С.

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Максимальная дневная температура также в ближайшие три дня также будет расти и в пятницу составит уже +26..+33°С. При этом на этот день синоптики спрогнозировали кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром из-за влияния фронтального раздела, который будет смещаться с Польши.

Согласно данным сервиса прогноза погоды Windy.com, тридцатиградусная жара сохранится в Беларуси и в грядущие выходные, 29-30 июня , а похолодание, хоть и весьма относительное - чуть ниже тридцатиградусной отметки - белорусов ожидает лишь ближе ко второй половине следующей недели.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики предупредили белорусов о приходе в страну в субботу, 29 июня, холодного фронта циклона L, который, вероятно, принесет с собой дожди и грозы на часть территории Республики. Однако, в целом конец июня ожидается теплым, а начало июля — жарким.

Синоптики предупредили белорусов о приближении «холодного фронта» в конце июня. Где и когда ждать дожди и грозы?