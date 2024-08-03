Работа подводной лодки и перископа. Минобразования ввело факультатив с опытами для белорусских младшеклассников
Министерство образования Беларуси своим постановлением № 95 утвердило учебную программу факультативных занятий "Лаборатория открытий" для учащихся 1-х и 2-х классов. В программе сказано, что школьники будут знакомиться с элементами физики, в том числе через опыты и эксперименты над веществами. Кроме того, предполагается, что дети после освоения факультатива будут иметь представление о работе подводной лодки.
Программа факультатива рассчитана на 34 часа (один учебный час каждую неделю). Разработчики программы отметили, что ее использование возможно в 1-м или 2-м классе в зависимости от уровня подготовки учащихся.
Факультатив ввели с целью углубить знания школьников об окружающем мире, сформировать интерес к изучению естественнонаучных дисциплин и не только. К проведению занятий можно привлекать учителей физики.
Интересно, что, согласно программе “Лаборатории открытий”, в результате освоения факультатива от младшеклассников ожидается представление о (об):
- характерных особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях,
- условиях плавания тела в жидкости,
- теплопроводности различных материалов,
- назначении и работе водяного термометра, перископа, термоса, солнечных часов, наушников от шума, рупора, фильтра для воды, сигнального зеркала, водяного колеса, автопоилки для животных, подводной лодки при погружении под воду и всплытии.
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Программа предполагает проведение опытов и экспериментов каждое занятие. Вот некоторые из них:
- опыт «Неньютоновская жидкость»,
- «Волшебные человечки»,
- «Движение молекул»,
- проект «Лодка на мыльной батарее»,
- проект «Водяной термометр»,
- “Перископ”,
- проекты «Самодельный рупор» и «Колонки для телефона».
Кроме того, факультатив “Лаборатория открытий” включает викторины и презентацию индивидуальных проектов на итоговом занятии.
[info_b]С полным текстом учебной программы можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]
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Другие факультативы для белорусских школьников
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