Работа подводной лодки и перископа. Минобразования ввело факультатив с опытами для белорусских младшеклассников

Опубликовано: 03.08.2024 13:19 , Обновлено: 03.08.2024

Министерство образования Беларуси своим постановлением № 95 утвердило учебную программу факультативных занятий "Лаборатория открытий" для учащихся 1-х и 2-х классов. В программе сказано, что школьники будут знакомиться с элементами физики, в том числе через опыты и эксперименты над веществами. Кроме того, предполагается, что дети после освоения факультатива будут иметь представление о работе подводной лодки.

Программа факультатива рассчитана на 34 часа (один учебный час каждую неделю). Разработчики программы отметили, что ее использование возможно в 1-м или 2-м классе в зависимости от уровня подготовки учащихся.

Факультатив ввели с целью углубить знания школьников об окружающем мире, сформировать интерес к изучению естественнонаучных дисциплин и не только. К проведению занятий можно привлекать учителей физики.

Интересно, что, согласно программе “Лаборатории открытий”, в результате освоения факультатива от младшеклассников ожидается представление о (об):

характерных особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях,

условиях плавания тела в жидкости,

теплопроводности различных материалов,

назначении и работе водяного термометра, перископа, термоса, солнечных часов, наушников от шума, рупора, фильтра для воды, сигнального зеркала, водяного колеса, автопоилки для животных, подводной лодки при погружении под воду и всплытии.

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Программа предполагает проведение опытов и экспериментов каждое занятие. Вот некоторые из них:

опыт «Неньютоновская жидкость»,

«Волшебные человечки»,

«Движение молекул»,

проект «Лодка на мыльной батарее»,

проект «Водяной термометр»,

“Перископ”,

проекты «Самодельный рупор» и «Колонки для телефона».

Кроме того, факультатив “Лаборатория открытий” включает викторины и презентацию индивидуальных проектов на итоговом занятии.

[info_b]С полным текстом учебной программы можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

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