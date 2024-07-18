Минобразования Беларуси обязало по-новому учить первоклашек "распознаванию эмоций" и названию пальцев

Опубликовано: 18.07.2024 16:21 , Обновлено: 18.07.2024

Министерство образования Беларуси утвердило новые версии учебной программы для первоклассников «Введение в школьную жизнь». Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, программа рассчитана на 60 учебных часов: по 3 часа в день на протяжении первых 20 дней сентября. Целью предмета в ведомстве назвали "создание оптимальных условий" для адаптации первоклашек к школе.

Так, согласно постановлению Минобразования, в новой программе обновили содержание тем и распределение учебного материала. Кроме того, с 1 сентября 2024 года всех первоклассников пообещали обучать “распознаванию эмоций”, правилам общения, а также “развитию межполушарного взаимодействия”. Проще говоря, отныне новоиспечённые школьники по-новому будут учиться отличать левую руку от правой и называть пальцы на руках.

Помимо этого, в Минобразования перенесли на “более ранние сроки” изучение учебных принадлежностей, ориентировку в пространстве, правила дорожного движения и временные представления: сутки и дни недели. В ведомстве пояснили, что занятия проводятся в форме урока, который строится на основе дидактических игр, а также игровых и развивающих упражнений.

В министерстве подчеркнули: методы и приёмы обучения и воспитания, которые учитель использует на уроке, должны быть направлены на активизацию восприятия, воображения, памяти, произвольного внимания, мыслительных операций, выработку сенсомоторных навыков, знакомство с правилами школьной жизни и др.

[info_b]Новая версия учебной программы «Введение в школьную жизнь» начнёт действовать в школах уже с 1 сентября. Предыдущий вариант курса Минобразования утвердило восемь лет назад, в 2016 году.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что близится начало учебного года, поэтому в июле-августе в Беларуси начинают работу школьные базары. Помимо формы, тетрадок, ручек и другой канцелярии, родителям, конечно, нужно приобрести дневники для своих детей-школьников. И тут стоит быть внимательным, потому что Министерство образования изменило типовые формы этого документа.

Старые образцы не подойдут? В Минобразования ответили, какие дневники нужно купить белорусским школьникам