Старые образцы не подойдут? В Минобразования ответили, какие дневники нужно купить белорусским школьникам

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Опубликовано: 17.07.2024 12:56 , Обновлено: 17.07.2024

Близится начало учебного года, поэтому в июле - августе в Беларуси начинают работу школьные базары. Помимо формы, тетрадок, ручек и другой канцелярии, родителям, конечно, нужно приобрести дневники для своих детей-школьников. И тут стоит быть внимательным, потому что Министерство образования изменило типовые формы этого документа.

Еще в сентябре 2023 года ведомство приняло постановление № 314, которым внесло нововведения. Во-первых, поменяли обратную сторону обложки (как в белорусскоязычном варианте дневника, так и в русскоязычном).

Если раньше там было изображение грустной девочки и грустного мальчика с собакой, то сейчас их убрали, оставив только врезку с контактом Республиканского центра психологической помощи.

Внесли и другие изменения. Так, слова “Подпись законных представителей” в дневниках заменили словами “Подпись родителей” (в белорусскоязычном варианте “Подпіс законных прадстаўнікоў” поменяли на “Подпіс бацькоў”).

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Кроме того, надпись “беларускай пісьменнасці” заменили словами “беларускага пісьменства”.

[info_b]Все потому, что «пicьменнасць» - это «грамотность» в русском языке, а вот «пiсьменства» переводится уже как «письменность».[/info_b]

И родителям рекомендовано покупать своим детям дневники именно нового образца, выпущенные в 2024 году. Конечно, в книжных магазинах и на школьных базарах ассортимент обновят, но могут остаться и старые экземпляры.

К слову, изменения коснулись как дневников для 3 - 4 классов, так и для 5 - 11 классов. Второклассникам, кстати, можно использовать типовой дневник для 3 - 4 классов.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минские магазины пообещали открыть школьные базары уже в середине июля. В государственном объединении «Столичная торговля и услуги» рассказали, сколько примерно придется потратить родителям на «оптимальную экипировку» школьников в этом году. Кстати, мальчика собрать в школу родителям выйдет на 70 - 125 рублей дороже.

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Также мы показывали образцы единой школьной формы на новый учебный год от белорусских предприятий. Поставить в магазины ее пообещали во второй декаде июля, цена комплекта для девочек, например, - от 85 рублей.

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