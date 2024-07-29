Сколько придется заплатить за учебники в белорусских школах в 2024/2025 учебном году? В Совмине ответили

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Опубликовано: 29.07.2024 21:24 , Обновлено: 29.07.2024

Через месяц в белорусских школах начнется новый учебный год. Вместе с традиционными затратами на школьную форму и канцелярию родителям нужно будет заплатить за пользование учебниками. Посмотрели, какая это будет сумма и кому положено бесплатное пользование.

Так, эти вопросы регулируются постановлением Совета Министров Беларуси № 839 “О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование” от 24 июня 2011 года.

Согласно внесенным другим постановлением Правительства изменениям 28 августа 2018 года, плата за пользование учебниками и учебными пособиями для школьников, которые осваивают содержание образовательных программ общего среднего образования за 1-е – 11-е классы, составляет 0,5 базовой величины (или 20 рублей на сегодня).

[info_b]Для сравнения: в 2023 году одна базовая величина составляла 37 рублей. То есть за пользование учебниками в школах родители отдали в сентябре прошлого года 18,5 рубля (прирост за год - 1,5 рубля). [/info_b]

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Согласно документу Совмина, плата за пользование учебными пособиями в дошкольных учреждениях составляет 0,2 базовой величины (или 8 рублей).

Заплатить за пользование учебниками и учебными пособиями нужно успеть до 1 октября текущего учебного года, необходимо также будет занести квитанцию об оплате в школу или дошкольное учреждение.

Кто может пользоваться учебниками бесплатно?

Вот какие категории учащихся имеют право на бесплатное пользование учебниками:

обучающиеся, у которых один из родителей, усыновителей (удочерителей) является инвалидом I или II группы,

дети с особенностями психофизического развития, осваивающие содержание образовательных программ специального образования,

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства,

дети, которые осваивают содержание образовательной программы дошкольного образования и страдают онкологическими заболеваниями либо больны туберкулезом,

учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений,

дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей,

обучающиеся, которых воспитывают родители, получающие государственные пособия на детей старше трех лет.

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Для детей из многодетных семей оплата за пользование учебниками и пособиями снижена на 50%. То есть многодетным родителям школьников нужно будет заплатить 10 рублей.

К слову, согласно постановлению Совмина, получить учебники и учебные пособия можно только при условии сдачи полученных в прошлом учебном году.

[info_b]С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.[/info_b]

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