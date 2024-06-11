"В виде исключения" - Минобразования разрешило белорусским целевикам сдать ЦТ в резервные дни. Почему?

Опубликовано: 11.06.2024 21:05 , Обновлено: 12.06.2024

Министерство образования Беларуси разрешило абитуриентам, которые собираются поступать в вузы на условиях целевой подготовки и не зарегистрировались на прохождение централизованного тестирования (ЦТ) в основные дни, сдать его в резервные.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов рассказал, что прием документов в вузы для целевиков в этом году пройдет с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания - с 4 по 10 июля, зачисление - по 12 июля. То есть раньше, чем у остальных абитуриентов.

И, как пояснил Пищов, будут выпускники, которые не смогут поступить “по данной траектории” (не пройдут по конкурсу). Поэтому Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведением вступительной кампании в 2024 году “в виде исключения” и решила позволить сдать целевикам ЦТ в резервные дни.

Так целевики, не прошедшие по конкурсу в “своей” вступительной кампании, смогут попробовать поступить на общих условиях. В этом случае прием документов начнется 12 июля.

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“Данной категории абитуриентов для регистрации на ЦТ в резервные дни необходимо с 10 по 14 июня обратиться в пункты регистрации. Их в Беларуси шесть”, - процитировало представителя Минобразования агентство БелТА.

Вот эти пункты:

Белорусский государственный университет (БГУ),

Белорусско-Российский университет (БРУ),

Брестский государственный технический университет (БрГТУ),

Витебский государственный технологический университет (ВГТУ),

Гомельский государственный технический университет имени (ГГТУ) имени П.О.Сухого,

Гродненский государственный университет (ГрГУ) имени Янки Купалы.

Абитуриентам необходимо предоставить договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, подписанный абитуриентом (или законным представителем) и организацией-заказчиком, а также документ, удостоверяющий личность.

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Пищов напомнил, что выпускники, которые окончили школу в этом году, имеют право сдать одно ЦТ по выбору, выпускники прошлых лет и колледжей могут пройти испытания не более чем по трем учебным предметам.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сегодня, 11 июня, стали известны результаты второго централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам. По данным Минобразования, максимально возможный результат — 100 баллов — получили 469 школьников.

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