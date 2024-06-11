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"В виде исключения" - Минобразования разрешило белорусским целевикам сдать ЦТ в резервные дни. Почему?

"В виде исключения" - Минобразования разрешило белорусским целевикам сдать ЦТ в резервные дни. Почему?
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Министерство образования Беларуси разрешило абитуриентам, которые собираются поступать в вузы на условиях целевой подготовки и не зарегистрировались на прохождение централизованного тестирования (ЦТ) в основные дни, сдать его в резервные.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов рассказал, что прием документов в вузы для целевиков в этом году пройдет с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания - с 4 по 10 июля, зачисление - по 12 июля. То есть раньше, чем у остальных абитуриентов.

И, как пояснил Пищов, будут выпускники, которые не смогут поступить “по данной траектории” (не пройдут по конкурсу). Поэтому Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведением вступительной кампании в 2024 году “в виде исключения” и решила позволить сдать целевикам ЦТ в резервные дни.

Так целевики, не прошедшие по конкурсу в “своей” вступительной кампании, смогут попробовать поступить на общих условиях. В этом случае прием документов начнется 12 июля.

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“Данной категории абитуриентов для регистрации на ЦТ в резервные дни необходимо с 10 по 14 июня обратиться в пункты регистрации. Их в Беларуси шесть”, - процитировало представителя Минобразования агентство БелТА.

Вот эти пункты:

  • Белорусский государственный университет (БГУ),
  • Белорусско-Российский университет (БРУ),
  • Брестский государственный технический университет (БрГТУ),
  • Витебский государственный технологический университет (ВГТУ),
  • Гомельский государственный технический университет имени (ГГТУ) имени П.О.Сухого,
  • Гродненский государственный университет (ГрГУ) имени Янки Купалы.

Абитуриентам необходимо предоставить договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, подписанный абитуриентом (или законным представителем) и организацией-заказчиком, а также документ, удостоверяющий личность.

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Пищов напомнил, что выпускники, которые окончили школу в этом году, имеют право сдать одно ЦТ по выбору, выпускники прошлых лет и колледжей могут пройти испытания не более чем по трем учебным предметам.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сегодня, 11 июня, стали известны результаты второго централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам. По данным Минобразования, максимально возможный результат — 100 баллов — получили 469 школьников.

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