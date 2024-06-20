Ноль - почти у 300 человек. В Минобразования озвучили результаты двух дней ЦТ. А сколько стобалльников?

Опубликовано: 20.06.2024 14:44 , Обновлено: 20.06.2024

В четверг, 20 июня, стали известны результаты централизованного тестирования (ЦТ), которое провели 3 и 6 июня. В Министерстве образования рассказали, сколько выпускников получили 100 баллов, а сколько - ноль.

По информации ведомства, в эти дни испытание сдали 54,3 тыс. школьников по 13 профильным учебным предметам. В частности, 3 июня в ЦТ по математике, биологии, иностранным языкам, географии и всемирной истории (новейшее время) приняли участие 27,1 тыс. человек. Еще 27,2 тыс. абитуриентов сдали испытание по химии, физике, обществоведению и истории Беларуси 6 июня.

100 баллов получили 613 школьников (или 1,13% от общего числа сдававших), из них по математике - 122 человека, по физике - 114, по иностранным языкам - 159, по обществоведению - 81, по химии - 71.

А 297 (или 0,55%) абитуриентов получили нулевой результат. Средний тестовый балл по обществоведению - 65,7, по биологии - 64,2, истории Беларуси - 54,5, физике - 53,5.

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В Министерстве образования напомнили, что с результатами ЦТ и скан-копиями работ можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). А сертификаты начнут выдавать 1 июля.

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах ЦТ первых двух дней - 27 и 30 мая. Так, на «сотку» испытание по государственным языкам сдали 26 человек. Интересно, что в процентном соотношении централизованный экзамен (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам выпускники сдали лучше ЦТ.

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