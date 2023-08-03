Посмотрите, как в Беларуси школьники (и не только) штурмуют секонд-хенды (и не только)

🎥 Видео

В TikTok не редкость видео, на которых люди буквально штурмуют секонд-хенды, пиццерии, да и другие заведения. Вот несколько из них.

[info_b] Внимание! На некоторых видео присутствует мат. Если для вас это неприемлемо, почитайте лучше, какв Минске нашли фиолетового котенка.[/info_b]

Вот, например, что происходило, как утверждается, в одном из секонд-хендов Гродно:

А вот Жодино, пиццерия:

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Здесь, если верить подписи, секонд в Гомеле. Его штурмуют не только школьники, но и взрослые:

Еще из Гомеля:

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А вот еще одно видео штурма секонда (правда, название населенного пункта автор не указал). Тут едва не выломали дверь:

[link href=“https://www.tiktok.com/@yyakirill?refer=embed” title=“@yyakirill” target=“_blank” rel=“noopener”] @yyakirill [/link] INST : YYAKIRILL [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“завоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #завоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81?refer=embed” title=“модамакс” target=“_blank” rel=“noopener”] #модамакс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7262669611693771526?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Любитель BrawlStars” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Любитель BrawlStars [/link]