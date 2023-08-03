Посмотрите, как в Беларуси школьники (и не только) штурмуют секонд-хенды (и не только)
В TikTok не редкость видео, на которых люди буквально штурмуют секонд-хенды, пиццерии, да и другие заведения. Вот несколько из них.
[info_b] Внимание! На некоторых видео присутствует мат. Если для вас это неприемлемо, почитайте лучше, какв Минске нашли фиолетового котенка.[/info_b]
Вот, например, что происходило, как утверждается, в одном из секонд-хендов Гродно:
[link href=“https://www.tiktok.com/@hrcoyqa?refer=embed” title=“@hrcoyqa” target=“_blank” rel=“noopener”] @hrcoyqa [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?refer=embed” title=“одеждаизевропы” target=“_blank” rel=“noopener”] #одеждаизевропы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BB?refer=embed” title=“русскийресейл” target=“_blank” rel=“noopener”] #русскийресейл [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #Гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“завоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #завоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B032%D0%B1?refer=embed” title=“лиможа32б” target=“_blank” rel=“noopener”] #лиможа32б [/link] @? Лысый ? [link href=“https://www.tiktok.com/music/Dynamite-6948931681499760641?refer=embed” title=”♬ Dynamite - Remzcore” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Dynamite - Remzcore [/link]
А вот Жодино, пиццерия:
[link href=“https://www.tiktok.com/@d22blecap?refer=embed” title=“@d22blecap” target=“_blank” rel=“noopener”] @d22blecap [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81?refer=embed” title=“доминос” target=“_blank” rel=“noopener”] #доминос [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“пицца” target=“_blank” rel=“noopener”] #пицца [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“дети” target=“_blank” rel=“noopener”] #дети [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“жодино” target=“_blank” rel=“noopener”] #жодино [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секонд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секонд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6796103607507749637?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Хамчико???” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Хамчико??? [/link]
Майки за 2 рубля. Где белорусы могут купить супердешевую новую одежду?
Здесь, если верить подписи, секонд в Гомеле. Его штурмуют не только школьники, но и взрослые:
[link href=“https://www.tiktok.com/@egrklsk?refer=embed” title=“@egrklsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @egrklsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“хочуврекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“хочуврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“переписка” target=“_blank” rel=“noopener”] #переписка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“завозы” target=“_blank” rel=“noopener”] #завозы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82?refer=embed” title=“залет” target=“_blank” rel=“noopener”] #залет [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/gomel?refer=embed” title=“gomel” target=“_blank” rel=“noopener”] #gomel [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“оие” target=“_blank” rel=“noopener”] #оие [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?refer=embed” title=“одеждаизевропы” target=“_blank” rel=“noopener”] #одеждаизевропы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/origineel-geluid-7041948158217210629?refer=embed” title=”♬ origineel geluid - GABBA RAPUNZEL ??” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ origineel geluid - GABBA RAPUNZEL ?? [/link]
Еще из Гомеля:
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А вот еще одно видео штурма секонда (правда, название населенного пункта автор не указал). Тут едва не выломали дверь:
[link href=“https://www.tiktok.com/@yyakirill?refer=embed” title=“@yyakirill” target=“_blank” rel=“noopener”] @yyakirill [/link] INST : YYAKIRILL [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“завоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #завоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81?refer=embed” title=“модамакс” target=“_blank” rel=“noopener”] #модамакс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7262669611693771526?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Любитель BrawlStars” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Любитель BrawlStars [/link]
В комментариях люди, в основном, иронизируют над увиденным:
- “Туда надо военкомат поставить”, - написал один.
- “Эти люди говорят что-то на бабушек, которые пришли за сахаром по скидке”, - заметил другой.
- “Оу оу, даже бабушки ходят толкаются на завозах!”, - отметил третий.
- “А что там в том секонд что они так двери чуть не сносят?”, - задался вопросом еще один.
- “Печальное зрелище”, - заключил еще кто-то.
- “Как же грустно смотреть на такие вещи, люди упиваются нищетой и гордятся этим, дерутся за обновки и т.д,страшно…”
Справедливости ради надо отметить, что такое наблюдается и в других странах. Вот, например, Украина:
[link href=“https://www.tiktok.com/@starik_shop_ua?refer=embed” title=“@starik_shop_ua” target=“_blank” rel=“noopener”] @starik_shop_ua [/link] Залітай в інст:starik_shop_ua???[link href=“https://www.tiktok.com/tag/gorpcore?refer=embed” title=“gorpcore” target=“_blank” rel=“noopener”] #gorpcore [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“врек” target=“_blank” rel=“noopener”] #врек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“врекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #врекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/starikshop?refer=embed” title=“starikshop” target=“_blank” rel=“noopener”] #starikshop [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktok?refer=embed” title=“tiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секонд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секонд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“секондчек” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондчек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sekond?refer=embed” title=“sekond” target=“_blank” rel=“noopener”] #sekond [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригінальний-звук-7207783860145244933?refer=embed” title=”♬ оригінальний звук - ФУНТІК☕” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригінальний звук - ФУНТІК☕ [/link]
Напомним, ранее Телеграф писал, В Минске школьники штурмуют секонд-хенды:
В Минске школьники штурмуют секонд-хенды. Что известно?
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