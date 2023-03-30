В Минске школьники штурмуют секонд-хенды. Что известно?
Среди белорусских школьников распространяется новый тренд — массово штурмовать секонд-хенды. В Tik Tok появилось несколько видео, на которых они буквально врываются в магазины подержанных вещей. Возле одного из секондов даже заметили силовиков.
В роликах толпы людей, большинство из которых подростки, стоят перед открытием секонд-хендов. И как только продавцы открывают двери — они вламываются в магазин, толкаясь и пиная друг друга.
Чаще всего на видео действие происходит возле точек крупнейшей сети «Мода Макс».
[info_b]Осторожно, в некоторых видео присутствует нецензурная лексика! [/info_b]
[link href=“https://www.tiktok.com/@zavozer.by?refer=embed” title=“@zavozer.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @zavozer.by [/link] Сборище детей и быдланов @sebekstore @pripizdecha4000 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81?refer=embed” title=“модамакс” target=“_blank” rel=“noopener”] #модамакс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8?refer=embed” title=“барыги” target=“_blank” rel=“noopener”] #барыги [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“завоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #завоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Komarovo-DVRST-Phonk-Remix-7203083440994912257?refer=embed” title=”♬ Komarovo (DVRST Phonk Remix) - DVRST & Игорь Скляр & Atomic Heart” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Komarovo (DVRST Phonk Remix) - DVRST & Игорь Скляр & Atomic Heart [/link]
«Оооо, мясо!», — слышно на следующем видео:
[link href=“https://www.tiktok.com/@zavozer.by?refer=embed” title=“@zavozer.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @zavozer.by [/link] Телефон убрал !?[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“эконом” target=“_blank” rel=“noopener”] #эконом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8?refer=embed” title=“барыги” target=“_blank” rel=“noopener”] #барыги [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“мода” target=“_blank” rel=“noopener”] #мода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“секондчек” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондчек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Смерть-баригам-7028287502213629953?refer=embed” title=”♬ Смерть баригам - MC Петя” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Смерть баригам - MC Петя [/link]
А в этом ролике кто-то кричит, после чего продавцы говорят: «Я сейчас вызываю милицию, и ни один человек отсюда не выйдет. Они поломали ворота».
[link href=“https://www.tiktok.com/@casualfreak1?refer=embed” title=“@casualfreak1” target=“_blank” rel=“noopener”] @casualfreak1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“секондхенд” target=“_blank” rel=“noopener”] #секондхенд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82?refer=embed” title=“убивает” target=“_blank” rel=“noopener”] #убивает [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81?refer=embed” title=“модныймакс” target=“_blank” rel=“noopener”] #модныймакс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81?refer=embed” title=“модамакс” target=“_blank” rel=“noopener”] #модамакс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7122093318565726982?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - SPEED SONGS ??” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - SPEED SONGS ?? [/link]
А здесь то же столпотворение, но уже в присутствие силовиков в обмундировании.
[link href=“https://www.tiktok.com/@uumot?refer=embed” title=“@uumot” target=“_blank” rel=“noopener”] @uumot [/link] ? с каждым днем все интереснее [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“завоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #завоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“завозсеконд” target=“_blank” rel=“noopener”] #завозсеконд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“сек” target=“_blank” rel=“noopener”] #сек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“сешка” target=“_blank” rel=“noopener”] #сешка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“шмотки” target=“_blank” rel=“noopener”] #шмотки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/stoneisland?refer=embed” title=“stoneisland” target=“_blank” rel=“noopener”] #stoneisland [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/patagonia?refer=embed” title=“patagonia” target=“_blank” rel=“noopener”] #patagonia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/look?refer=embed” title=“look” target=“_blank” rel=“noopener”] #look [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7123541327048297222?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - W1goss” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - W1goss [/link]
«С каждым днем все интереснее», – написал автор видео.
[info_b]В милицию ситуацию пока не комментировали.[/info_b]
«Это все каникулы», — написали пользователи в комментариях (у школьников сейчас 8-дневный “отпуск” — с 26 марта по 2 апреля).
Некоторые удивились: «Им заплатили, чтобы они на камеру ломанулись»?.
«Что за дурдом?», «Это просто конец, так ломиться и душится за поношенными шмотками», « Пока ЧП не случится, это шоу не закончится», «А потом на Куфаре: продам норф фэйс [бренд одежды The North Face] и стоун исланд [бренд Stone Island], цына в лс [цена в личных сообщениях]», — отметили другие комментаторы.
Возможно, школьникам действительно нечем заняться в свободное время на каникулах. Или они ищут дешевые, но брендовые вещи для себя или, возможно, даже перепродажи.
Однако, как ранее Телеграф писал, в Беларуси заводят уголовные дела на людей, которые перепродают одежду из секонд-хендов (но не всех). Об этом сообщили в сюжете гостелеканала ОНТ. Там привели пример, что в начале марта на подростка из Минска завели уголовное дело за перепродажу худи из секонд-хенда. Он пришил лэйбл известного бренда и продал ее «в 7 раз дороже».
На белорусов стали заводить уголовные дела за продажу б/у одежды. Что происходит?