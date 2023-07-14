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Майки за 2 рубля. Где белорусы могут купить супердешевую новую одежду?

Майки за 2 рубля. Где белорусы могут купить супердешевую новую одежду?
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В Беларуси есть магазины, в которых цены относительно низкие. Один из таких находится в центре Минска.

Корреспондент портала obzoor.by побывал в торговой точке, где можно купить новую одежду и домашний текстиль по очень низким ценам. Называется магазин Dukan и находится по адресу: улица Раковская, 15.

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По словам журналиста, внешний вид магазина не привлекателен, однако очень низкие цены делают это место популярным среди покупателей.

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Выбор одежды не самый большой, но базовые вещи там есть: белые футболки, полотенца, носки, детская одежда, одеяла и прочее.

Цены на товары низкие. Например, майки можно купить всего за 2 рубля, наволочки за 4 рубля, детские носки за 25 копеек, а одеяла за 49,90 рублей. Простыни стоят всего 11 рублей, а шопперы можно приобрести за 3,9 рубля. Надо отметить, что при таких низких ценах, товары сделаны из натуральных материалов.

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Почему так дешево?

Дело в том, что магазин является Белорусско-Туркменским Торговым Домом, и в Туркменистане есть аналогичный магазин. Это позволяет компаниям осуществлять бартерные сделки и иметь большой объем поставок товаров по очень низким ценам.

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