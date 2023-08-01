«Такого я еще не видела» - В Минске нашли фиолетового котенка

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Опубликовано: 01.08.2023 08:53 , Обновлено: 01.08.2023

Жители столичного микрорайона Уручье на днях заметили на одной из улиц фиолетового котёнка. Оказалось, что необычный окрас животного - не характерная черта какой-то редкой породы, не неизвестная генетическая мутация, а результат человеческой жестокости. Неизвестные по непонятной причине покрасили котёнка, после чего выбросили его на улицу, где его и подобрали неравнодушные люди и теперь ищут ему новый дом.

Историей необычного фиолетового котёнка поделились минские волонтёры из приюта для животных “Песокот”, которые выложили его фотографии на своей страничке в Instagram.

По словам волонтёров, котёнку всего 2-3 месяца и по виду он совершенно домашний. Когда его нашли в одном из дворов в Уручье, было видно, что местность малышу совсем не знакома - он был дезориентирован, напуган, голоден и весь дрожал от холода и страха.

Котенка временно забрала к себе одна из местных жительниц. Накормив и успокоив брошенного питомца, его, по совету ветеринара, искупали, попытавшись смыть с шерсти и кожи неизвестную краску.

“Когда я приехала под вечер домой и увидела его, меня на слезу пробило. Такого за время волонтерской работы я еще не видела. Его всего покрасили чем-то фиолетово-розовым: либо красящим шампунем, либо краской для волос. Покрашен почти весь. Каким-то образом целыми остались глазки”, - рассказала в интервью порталу Onliner волонтер Любовь Кандраль. До конца краска, увы, не смылась, но шерстка уже посветлела. Для вывода токсинов из организма котёнку также дали специальные препараты.

Сейчас волонтёры ищут для котёнка новых хозяев. Желающие приютить малыша могут связаться с зоозащитниками по телефонам, указанным на их страничке в Instagram.