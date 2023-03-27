На белорусов стали заводить уголовные дела за продажу б/у одежды. Что происходит?

Опубликовано: 27.03.2023 11:24 , Обновлено: 27.03.2023

В Беларуси заводят уголовные дела на людей, которые перепродают одежду из секонд-хендов. Об этом сообщили в сюжете гостелеканала ОНТ и привели пример.

«Купить подешевле, перешить бирочку, и продать подороже. Рабочая схема, за которую может грозить вполне реальный срок», — заявили на телеканале.

Там напомнили, что в начале марта на подростка из Минска завели уголовное дело за перепродажу худи из секонд-хенда. Он пришил лэйбл известного бренда и продал ее «в 7 раз дороже».

«Такой фирменный пошив рассекретили быстро, в итоге – шьют уголовное дело за мошенничество», — рассказали на ОНТ.

В свою очередь, как объяснила начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по Минску Елена Хадинская, «предпринимательской деятельностью признается систематическая деятельность, направленная на получение дохода».

Она подчеркнула, что «деятельность без регистрации в качестве субъекта хозяйствования» грозит административной ответственностью. А именно штрафом до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей) с конфискацией товара, либо дохода.