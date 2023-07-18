«Поплыли, товарищи! Выхода нет» - В Минске из-за ливня ГАИ вывела на дороги регулировщиков

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2023 12:11 , Обновлено: 18.07.2023

Жара в Минске 18 июля сменилась ливнями, которые начались с ночи. Утро на некоторых улицах выдалось экстремальным: дороги начало подтапливать, на подтопленных улицах появились регулировщики.

По словам очевидцев, на МКАД заливало так, что машины останавливались — ничего не было видно. Вот видео с пересечения улиц Революционной и Комсомольской. Читательница Onliner отметила, что вода теплая:

https://youtu.be/XGbS3dp8LTY

“Все пути я прошла, нигде обойти не могу. Поэтому, поплыли, товарищи! Выхода нет. Нормально? Центр города…”, - говорит автор следующего ролика:

А на улице Калиновского тонут троллейбусы:

https://youtu.be/PZSgme0iibU

Дождь залил многие улицы столицы - асфальта не видно, машины “плывут”:

Фото: соцсети

Фото: Onliner.by

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Что говорят в Минсктрансе

В ведомстве рассказали, что на улице Кальварийская из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №4, 7, 9, 13, 44.

На ул. Одинцова, ул. Якубовского остановились троллейбусы №44 и 77. Движение маршрута № 77 организовали по ул.Лобанка, ул.Притыцкого.

А на улице Семашко в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №31 и 47.

С более полной информацией вы можете ознакомиться в тг-канале Минсктранса.

Что говорят в МЧС?

По информации спасателей, в Минске из-за ливня зафиксировано десять подтоплений в разных частях города.

“Подразделения МЧС совместно с Горремавтодором оперативно проводят работы по восстановлению движения общественного транспорта”, рассказали в МЧС. Также спасатели выезжали на распиловку дерева, упавшего на автомобиль на улице Социалистической.

“Продолжается мониторинг складывающейся обстановки”, — отметили в ведомстве.

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ГАИ вывела на затопленные улицы регулировщиков

В Госавтоинспекции рассказали о подтоплениях на улицах Фрунзе, Кальварийской, Острошицкой, Сторожевской. Аналогичная ситуация и на пересечениях проспекта Независимости с МКАД, улиц Янки Купалы с улицей Интернациональной.

«Движение транспорта в этих местах затруднено. Там на данный момент инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия», – сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы призвали водителей сегодня воздержаться от использования личного транспорта.

Что делать, если на машину упало дерево?

вызывать милицию. Упавшее дерево — это не ДТП, поэтому ГАИ в данном случае не поможет. Милиционер составит акт осмотра машины, зафиксирует повреждения. Важно, как была припаркована машина: если правила остановки и стоянки были нарушены, то шансов получить компенсацию невелики;

потом следует вызвать сотрудников ЖЭСа. Им нужно сказать, что обратились в милицию и факт зафиксирован. На авто никуда отъезжать нельзя, точно так же, как и допустить, чтобы дерево полностью убрали и уничтожили;

провести независимую оценку повреждений автомобиля. При работе оценщиков должны присутствовать представители ЖЭСа и милиции;

написать претензию в адрес ЖЭСа о добровольном возмещении убытков, приложить все полученные документы. Если ответ от коммунальщиков в течение месяца не придет, можно обратиться в суд.

Напомним, в предыдущий раз Минск сильно затопило 19 июня:

В Минске сильный ливень затопил улицы. Какие?