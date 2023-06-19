В Минске сильный ливень затопил улицы. Какие?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.06.2023 16:09 , Обновлено: 19.06.2023

В Минске 19 июня прошли сильные дожди: некоторые улицы оказались затопленными, движение транспорта там затруднено.

Много воды на пересечении улиц: Острошицкой и Стариновской, Руссиянова и Шафарнянской. Такая же ситуация и на улице Пономарева, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Минчане прислали видео из микрорайона Уручья: там из-за ливня тоже «поплыли» некоторые улицы. По словам очевидцев, там также прошел град, написал Onliner.

Видео последствий ливня появились в соцсетях:

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https://youtu.be/FL7kDUAwxdg

Движение транспорта в этих местах затруднено.

В ГАИ порекомендовали не пытаться проехать подтопленные участки.

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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

С последствиями непогоды помогают справиться сотрудники МЧС: направлена техника для очистки ливневых сходов.

https://www.youtube.com/shorts/lRYSxhepB7I

В Минсктрансе сообщили, что на улицах Стариновской, Острошицкой, проспекте Независимости из-за подтопления произошла остановка движения автобусов. Маршруты №31, 80, 86, 99, 155, 167, 169, 194с, 386 будут ездить в объезд.

Также сильный ливень прошел в Первомайском районе на пересечении улиц Острошицкой и проспекта Независимости.

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