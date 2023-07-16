"Столица ада" - В Европе на смену "Церберу" пришел "Харон". Принесет в Беларусь "тропические ночи"?

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Опубликовано: 16.07.2023 16:23 , Обновлено: 16.07.2023

Вся Земля в середине июля пережила то, чего никогда не было. С 3 по 10 июля метеорологами была зарегистрирована самая жаркая неделя, когда-либо зафиксированная на планете. И синоптики говорят, что это еще не все – впереди новые испытания.

Под особенно тяжелым тепловым ударом находится вся Европа. Резкий рост содержания углекислого газа в атмосфере и необычная полоса сильных ветров, которые зависли высоко над Атлантикой, уже вызвали волны жары в Техасе Северной Америки и Греции, Испании, Италии Европы. Ученые назвали эту погодную аномалию - антициклон «Цербер». По имени мифического трехглавого пса, охранявшего вход в царство мертвых. Символично.

Температура поверхности в некоторых частях Европы была настолько высокой, что вместо красного метеорологи использовали черный цвет. Она достигала 60°C в некоторых частях Испании, а температура воздуха колебалась около 40°C по всей Европе.

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что Земля не испытывала ничего подобного с тех пор, как в 1850-х годах начались инструментальные измерения температуры воздуха. “Мы находимся на неизведанной территории, и это тревожная новость для планеты”, - сказал профессор Кристофер Хьюитт, директор климатического отдела ВМО.

[link href=“https://www.tiktok.com/@skynews?refer=embed” target=“_blank” title=“@skynews” rel=“noopener”] @skynews [/link] A [link href=“https://www.tiktok.com/tag/forest?refer=embed” title=“forest” target=“_blank” rel=“noopener”] #forest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fire?refer=embed” title=“fire” target=“_blank” rel=“noopener”] #fire [/link] has [link href=“https://www.tiktok.com/tag/burnt?refer=embed” title=“burnt” target=“_blank” rel=“noopener”] #burnt [/link] through at least 4,500 hectares of land in the [link href=“https://www.tiktok.com/tag/spanish?refer=embed” title=“spanish” target=“_blank” rel=“noopener”] #Spanish [/link] island of [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lapalma?refer=embed” title=“lapalma” target=“_blank” rel=“noopener”] #LaPalma [/link], forcing [link href=“https://www.tiktok.com/tag/thousands?refer=embed” title=“thousands” target=“_blank” rel=“noopener”] #thousands [/link] of people to [link href=“https://www.tiktok.com/tag/evacuate?refer=embed” title=“evacuate” target=“_blank” rel=“noopener”] #evacuate [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7256389915163118363?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ original sound - Sky News” rel=“noopener”] ♬ original sound - Sky News [/link]

Поляки уже нашли “столицу ада”. Что ждут в Европе?

На следующей неделе синоптики обещают еще большее повышение температуры. Следующую фазу волны жары в Европе, метеорологи назвали “Харон”, в честь мифологического перевозчика душ мертвых черкз реку Стикс.

Антициклон “Харон” - область высокого атмосферного давления - может поднять температуру выше 45 градусов по Цельсию в некоторых районах Италии и других южных стран ЕС на следующей неделе. На юге Европы в среднем ожидают около 40°C.

Поближе к Беларуси, в Чехии, предсказали рекордную жару для страны при +38°С. В соседней Польше СМИ пишут о настоящей “столице ада” - городе Слубице, где температура достигала +35°C. Звучит на фоне итальянских температур немного смешно. Но полякам не до шуток - впереди новые рекорды.

Метеорологи уверены, что температура воздуха во многих регионах Польши в ближайшее время точно превысит 30 градусов - может достигать 40° С и даже приближаясь к 50° C. Но при одном условии - жару почувствуют жители городской застройки, где много бетона и асфальта.

[info_b]В такую жару нужно помнить не только о защите от солнечных лучей, но и о правильном увлажнении организма. Высокие температуры опасны, особенно для детей и пожилых людей. Но нельзя забывать и о животных, которые также должны иметь постоянный доступ к питьевой воде. [/info_b]

Белорусам приготовиться к “тропическим ночам”?

Уже в воскресенье, 16 июля, в странах Балтии, Польше, северных районах Чехии и Словакии, а также на западе Беларуси метеорологи из ESTOFEX обьявили первый уровень в связи с сильными порывами ветра и возможным крупным градом.

[info_b]ESTOFEX - Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов, это инициатива группы европейских метеоролого, основанная в 2002 году. ESTOFEX служит платформой для обмена данными о прогнозировании сильных конвективных штормов в Европе.[/info_b]

“Воскресенье холодный фронт пройдет по северо-западу Польши, юго-востоку Германии и западу Чехии, где пройдут ливневые дожди грозы. С течением дня фронт будет смещаться на восток, и ожидается, что фронт вызовет грозы в Польше, странах Балтии, а ближе к вечеру и западе РБ, где могут сформироваться в многоячейковые грозы с риском града и сильными шквалами”, - сообщил эксперт белорусского тг-канала о погоде под названием Nadvorie.

Вот и судя по прогнозам погоды Белгидромета, потерпеть духоту осталось совсем чуть-чуть. Специалисты сообщили, что на неделе с 17 по 23 июля белорусов ждет похолодание.

Но перед этим жителей Беларуси ждут так называемые “тропические ночи”. С 16 (воскресенье) по 17 июля (понедельник) в темное время суток воздух не остынет ниже 18-20 градусов по Цельсию. Такая же ночь будет и с понедельника на вторник, говорится в прогнозе weather.com.

Подробнее о том, что будет с погодой в Беларуси на ближайшие дни читайте по ссылке ниже:

Когда из Беларуси уйдет жара? Синоптики пообещали резкое похолодание на неделе с 17 по 23 июля

А вот так выглядит прогноз погоды с середины июля до 1 августа, согласно модели GEFS от Pivotal Weather:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Ronh999/status/1680558599670513666?t=tqM_cuQeicURdk9cBzIpSA&s=19”]

Только помните, что прогнозы на такой большой срок не всегда бывают точными.