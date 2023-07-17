«Обострившийся фронтец» обрушился на Брестскую область. Чего ждать остальным белорусам?

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2023 09:14 , Обновлено: 17.07.2023

Серьёзная непогода обрушилась на Брестскую область поздно вечером 16 июля. Жители Брестского и Каменецкого района сообщили о мощном ливне с молниями и шквалистым ветром, который валил деревья и сносил всё, что плохо закреплено. Синоптики пояснили, что виной всему - грозовой фронт, пришедший с Западной Европы и за ночь ушедший вглубь страны. Посмотрели, где ещё в ближайшее время можно ждать такой непогоды?

Видео с разбушевавшейся к вечеру 16 июля в Бресте стихией опубликовал телеграм-канал Nadvorie:

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Авторы канала пояснили, что виной тому стал “обострившийся фронтец”:

Ещё несколькими видео мощного ливня и сверкающих молний в ночном небе над областным центром поделились читатели портала “Виртуальный Брест”:

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По данным издания, шквалистый ветер повалил много деревьев как в самом городе, так и в его окрестностях, кое-где упавшие деревья перекрыли движение на дорогах местного значения.

Где ждать гроз в ближайшее время?

Тем временем, синоптики из Белгидрометцентра предупредили, что грозовая обстановка по стране сохранится как минимум до 10:00 17 июля. К этому времени грозовой фронт должен достичь Минской области. Скорость ветра при грозе местами может достигать 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики объявили оранжевый уровень опасности для всей территории Беларуси по жаре на понедельник, 17 июля. Согласно их прогнозам, в дневные часы температура воздуха может подняться до +30..+33°С .

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