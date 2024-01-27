Помешает ли ваш паспорт улететь в путешествие? Эксперт назвал 11 причин, почему на границе могут развернуть. Как избежать?

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Опубликовано: 27.01.2024 15:22 , Обновлено: 27.01.2024

Британский эксперт рассказал, что различные повреждения и надписи, не всегда даже заметные на первый взгляд, могут помешать уехать в путешествие гражданам любой страны. Белорусы тут не исключение. Представьте этот кошмар, когда вы с семьёй приехали в аэропорт, чтобы отправиться на отдых, а вас развернули пограничники. Есть 11 причин, почему это может произойти. Как избежать?

Многие думают, что паспорт должен быть разорван в клочья, чтобы получить отказ в посадке, но это не всегда так. Иногда речь идёт о совсем малозначимых, по вашему мнению, повреждениях.

Так, недавно британская семья [link href=“https://www.businessinsider.com/passport-damage-rules-tips-to-avoid-travel-chaos-2024-1” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] изданию Business Insider, что пропустила отпуск своей мечты в испанском Аликанте, потому что в паспорте их сына был разрыв в 1 сантиметр возле переплета первой страницы. По словам матери, это был бы первый зарубежный полет 19-летнего Джейка Бертона. В результате семья провела новогоднюю ночь дома в Великобритании и потеряла около 1570 долларов.

На самом деле, определение того, является ли паспорт поврежденным, чтобы недопустить туристов к поездке, часто сводится к мнению пограничника. Тем не менее, Стив Диль, директор по корпоративному развитию CIBTvisas, глобальной службы виз и паспортов, рассказал основные причины, по которым это происходит, и как этого избежать.

По словам эксперта, существует несколько причин, по которым пограничные службы могут отказать путешественнику в посадке на самолёт или корабль. Помимо разрывов страниц и обложек, если обложка просто потрепана или отсутствует, это тоже станет причиной отказа. В вашем паспорте есть свисающие нитки по краям страниц или потрепанные переплеты - ждите отказ.

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Даже деформированные или погнутые обложки, изношенные или скручивающиеся края страниц, отслаивающийся пластик, повреждение водой о все это причина отказа.

По словам директора по корпоративному развитию CIBTvisas, несанкционированные пометки, неофициальные наклейки также могут помешать вам воспользоваться своим паспортом на границе.

“Некоторые туристические достопримечательности могут поставить свой собственный “штамп в паспорте”, но поскольку это не официальные правительственные учреждения, пограничнки могут аннулировать ваш паспорт”, - утверждает Диль. Так что во время поездок будьте внимательны, не давайте ставить в свой паспорт отметки никому, кроме официальных пограничных служб.

Эксперт предупредил, что есть вещи и похуже, чем когда паспорт считается слишком поврежденным. “Органы могут усомниться в подлинности поврежденного паспорта”, - сказал он, добавив, что это может привести к тому, что они “задержат вас или отправят домой”.

Кстати, просроченный паспорт (старше 10 лет) или с неактуальным фото тоже станет причиной недопуска вас через границу. Особенно это важно помнить с детскими документами. Дети меняются с каждым годом, и если у ребенка в паспорте фото трехлетнего возраста, а ему уже 6 - вполне возможно, что пограничники вас не пропустят.

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На данный момент паспорта выдаются белорусам на такой срок:

детям до 13 лет — на 5 лет, но не свыше достижения 14-летнего возраста;

от 13 до 64 лет — на 10 лет;

с 64 до 99 лет — до достижения 100-летнего возраста;

— с 99 лет — до достижения 125 летнего возраста.

“Гораздо лучше перестраховаться”, - посоветовал поедстатель CIBTvisas.

“Как правило, если вы не уверены, сильно поврежден паспорт или нет, лучше предположить, что он слишком поврежден, и заменить его… Последнее, чего вы хотите, - это испортить отпуск из-за того, что пограничные органы объявили ваш паспорт недействительным из-за повреждений”, - посоветовал британский эксперт.

Как избежать повреждения паспорта? И как перестраховаться на случай порчи документа?

“Храните документ в недоступном для домашних животных и маленьких детей месте. Если можете, купите чехол, который защитит его от воды и непогоды, особенно во время путешествий”, - посоветовала эксперт.

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По его словам, лучше всего использовать водонепроницаемые чехлы, но путешественники также могут попробовать хранить свои паспорта в сумках на молнии в качестве более экономичной меры. В зависимости от пункта назначения, возможно, также стоит иметь под рукой ксерокопии паспорта.

“Если вы путешествуете куда-либо в ненастную погоду, где может идти снег или дождь, сделайте четкие цветные копии паспорта в качестве резервной копии на случай, если что-то случится”, - посоветовала Диль.

Как поменять паспорт в Беларуси?

Помните, что день в день никто вам новый паспорт взамен испорченного не выдаст. Готовясь к поездке, проверьте документы заблаговременно. Стандартный срок изготовления паспорта — 1 месяц со дня подачи заявления. Однако в законе предусмотрена возможность ускоренной процедуры. За изготовление паспорта в течение 15 дней со дня подачи заявления придется доплатить дополнительную пошлину в размере 0,5 базовой величины.

Для замены паспорта белорусам стоит обратиться в ЖКХ, конкретнее, к лицу, уполномоченному на ведение паспортной работы либо в группу по гражданству и миграции РОВД, а в сельской местности в сельский исполком.

По вопросам обмена паспорта несовершеннолетнему гражданину Республики Беларусь все документы предоставляются одним из родителей либо законным представителем несовершеннолетнего.

Для обмена паспорта необходимо предъявить:

заявление установленного образца; паспорт, подлежащий обмену; 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40×50 мм (одним листом); свидетельство о рождении ребенка заявителя — в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста; свидетельство о заключении брака — в случае, если заявитель состоит в браке; мвидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака — в случае расторжения брака заявителем; свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим (ей) — в случае смерти супруга (супруги) заявителя; документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего; документ, подтверждающий внесение платы (либо подтвердить факт оплаты платежа в системе ЕРИП).

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