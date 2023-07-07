Минюст дал инструкцию, как белорусам сменить фамилию в паспорте на ник

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Опубликовано: 07.07.2023 13:44 , Обновлено: 07.07.2023

В Министерстве юстиции пояснили, что делать белорусам, которое хотят сменить свою фамилию на псевдоним.

Женщина обратилась к специалистам с вопросом: «Прочитала, что можно поменять имя на используемый мною псевдоним. В соцсетях меня все знают под моим ником, который я уже использую и в реальной жизни. Хотела бы видеть себя с ним и в паспорте. Возможно ли это?».

В Минюсте отметили, что согласно кодексу Республики Беларусь о браке и семье, смена фамилии, имени и отчества, допускается при достижении 16 лет.

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Если этот возраст достигнут, то следующий шаг: подать заявление в отделение ЗАГСа (по месту жительства заявителя).

Законом определен перечень документов, и сведений, которые при желании сменить свои имя или фамилию нужно предоставить в ЗАГС. Вместе с заявлением нужно подать документы, подтверждающие использование псевдонима, применяемого в публичной деятельности вместо настоящей фамилии. Это могут быть копии произведений науки, литературы и искусства.

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Когда могут отказать?

В Минюсте отметили, что псевдоним – это вымышленное имя, которое используют в публичной деятельности вместо настоящего, как правило, люди творческих профессий (писатели, художники, журналисты), поэтому предоставление скриншотов из соцсетей где вы сами себя называете другим именем, не будет считать подтверждением использования псевдонима. И в этом случае в смене имени будет отказано.

[info_b]Смена имени, фамилии или отчества в Беларуси – платная услуга, и стоит 74 рубля (две базовых величины).[/info_b]

Ранее Телеграф писал, когда белорусы могут сменить фамилию на псевдоним:

В Минюсте рассказали, как и когда белорусы могут сменить фамилию на псевдоним