В "Белавиа" рассказали, кого из белорусов внесут в "черный список"

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Опубликовано: 22.01.2024 16:21 , Обновлено: 31.03.2024

Представители белорусского авиаперевозчика "Белавиа" сообщили в эфире ОНТ, что с 2024 года, согласно новому закону, заведут "черный список", куда будут вносить некоторых клиентов. Им будет запрещено летать самолётами "Белавиа", но не навсегда.

Вносить в запретный список в белорусской авиакомпании намерены за курение или драки на борту, неподобающее поведение и сильное опьянение.

Авиакомпаниям в Беларуси разрешили вести «чёрные списки» пассажиров. Кому запретят летать?

Согласно данным “Белавиа”, в 2023 году было около 30 подобных инцидентов с пассажирами. Хотя в компании утверждают, что сообщения поступают по два-три раза каждую неделю.

Будут ли исключения?

В то же время, “Белавиа” пообещала сделать исключения для членов “черного списка”. На борт белорусских самолётов пустят тех, кто сопровождает ребенка или летит на лечение. А в Авиадепартаменте Минтранса пообещали исключать из “черного списка”, когда в отношении начудивших белорусов будут завершены административные или уголовные дела.

Ранее Телеграф писал, что жительница Минска попала в чёрный список одного из столичных кафе после празднования собственного Дня рождения. Причиной, по её словам, стало вовсе не вызывающее поведение или какие-либо правонарушения, как можно было бы предположить, а “нарушение правил бронирования” столиков в заведении.

«Это вообще законно?» — В Минске кафе внесло девушку в черный список после празднования Дня рождения