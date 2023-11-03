Директор рассказал, почему билеты "Белавиа" дороже, чем у конкурентов. Когда подешевеют?

Опубликовано: 03.11.2023 15:06 , Обновлено: 31.03.2024

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец 3 ноября признался, что билеты на рейсы его компании дороже, чем у многих конкурентов. Он попытался объяснить, почему так происходит.

Во-первых, Игорь Чергинец заявил, что “Белавиа” не дотируется государством. Он привел в пример Россию, где авиакомпании во время пандемии коронавируса получили от властей, по его словам, 100 млрд российских рублей в качестве помощи. По его словам, субсидирование рейсов за счет региональных бюджетов продолжается до сих пор, передает российское агенство “Спутник”.

“У нас, к сожалению или к счастью, такого не происходит. Нас не субсидируют вообще, деньги мы не получаем из бюджета. И рассчитываем в данном случае только на себя. Огромная помощь идет со стороны государства административная. Власти очень сильно смотрят за нами, помогают, но деньгами – нет”, - признался Чергинец.

Какие из иностранных компаний, кроме российских, у которых билеты намного дешевле, чем у белорусского перевозчика, получают госпомощь, он, впрочем, не назвал.

Во-вторых, Игорь Чергинец заявил, что на авиакомпанию подействовали последствий пандемии COVID-19, а с 2020 года западные страны ввели в отношении “Белавиа” санкций.

Также по его словам, у “Белавиа” выросли расходы на аэронавигацию из-за повышения тарифов в России и самой Беларуси. “Это шестичасовые рейсы, маршрут которых на протяжении 3,5-4 часов проходит по территории России. Только за этот год тарифы аэронавигации в РФ подорожали на 63,5%. Это огромные деньги. Увеличилась аэронавигация и аэропортовые услуги в Беларуси – 250%. Возросли расходы, безусловно, на поддержание нашего флота в исправном состоянии. Практически в три раза”, - заявил Чергинец.

Билеты подешевеют?

В свою очередь, министр транспорта Беларуси Алексей Ляхнович заявил, что билеты на рейсы “Белавиа” должны подешевеют с 2025 года. И снова из-за России.

“Соглашение вступает в силу с 1 января 2025 года, оно даст нашему национальному авиаперевозчику возможность увеличить полеты в Россию. Ведь сегодня мы находимся в неравных условиях, тарифы отличаются в несколько раз по территории России”, – заявил белорусский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Республиканский союз туроператоров (РСТ) сообщил, что самолёты “Белавиа” прекратят рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Все дело в том, что там откзазались заправлять белорусские самолёты.

Стало известно, почему «Белавиа» перестала летать на курорт в Египте